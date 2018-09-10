Все на Crypto Install Fest 5!

В Москве 22 сентября 2018 года c 11.00 до 19.00 в Центре «Благосфера» пройдёт Пятая международная практическая конференция CryptoInstallFest, на которой спикеры из четырёх стран (Россия, Канада, Германия, Беларусь) и участники представят горячие темы и проекты, а также обсудят всё самое важное и актуальное, что происходит сейчас в Рунете и в мире по широкому спектру IT-тематик: защита данных, криптография, децентрализованные системы, сетевые технологии, анонимность, блокчейн, криптовалюты, госрегулирование, электронная демократия, открытые данные и т.д.
Вход бесплатный, но нужна регистрация! ➡️ https://ppr.timepad.ru/event/787438
Организаторы конференции:
Пиратская партия России, РосКомСвобода и Центр цифровых прав.
Партнёры мероприятия:
Ростелесеть, TgVPN, eQualitie, VPNLove.me.
.
Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1
.
На конференции выступят много интересных спикеров с актуальными темами, среди них: Леонид Евдокимов, разработчик OONI из Tor Project; Филипп Кулин, хостер, который в судах, в Сети и на отраслевых площадках борется с РКН и неадекватным правоприменением IT-законодательства; Ирина Левова из Института исследований интернета с темой «Безопасность VS Право на тайну связи: можно ли найти золотую середину?»; Иван Бегтин, самый известный в России специалист в области открытых данных; Артём Козлюк из РосКомСвободы расскажет о последних трендах госатак на информацию; IT-эксперт Михаил Климарёв представит проект «Интернет-Гулаг»; Дмитрий Галушко расскажет про СОРМ, а Саркис Дарбинян, представляющий Центр цифровых прав и РосКомСвободу поведает как происходит судебная битва «за Telegram».
Это далеко не все спикеры, которые заявлены в программе конференции, к тому же планируется сразу несколько занимательных и полезных воркшопов.
.
В организации конференции мы рассчитываем на вашу помощь:
Банковской картой
или Яндекс Деньги
410011390185217
PayPal
[email protected]
BitCoin
3QswFofnvvCY54e5JiUtD5uPbEfSEongHi
.
Подборки потоков выступлений двух предыдущих конференций:
.
Мы существенно расширили формат конференции в этом году — будет больше и площадка, и потоков, и тем, и спикеров, так что мы вас настоятельно ждём!
22 сентября. Начало в 11:00, Центр «Благосфера», Москва.
.
.
.
Читайте также:
Общероссийский гражданский форум: дискуссия по интернет-регулированию
🔓
РосКомСвобода провела круглый стол о свободе слова в интернете
🔓
Открытое письмо Роскомнадзору от разработчика Tor Project
🔓
Обращение в Mail.Ru Group от РосКомСвободы: что делать, когда пользователей судят за репосты
.