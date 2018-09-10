Все на Crypto Install Fest 5!



В Москве 22 сентября 2018 года c 11.00 до 19.00 в Центре «Благосфера» пройдёт Пятая международная практическая конференция CryptoInstallFest, на которой спикеры из четырёх стран (Россия, Канада, Германия, Беларусь) и участники представят горячие темы и проекты, а также обсудят всё самое важное и актуальное, что происходит сейчас в Рунете и в мире по широкому спектру IT-тематик: защита данных, криптография, децентрализованные системы, сетевые технологии, анонимность, блокчейн, криптовалюты, госрегулирование, электронная демократия, открытые данные и т.д.

Вход бесплатный, но нужна регистрация! ➡️ https://ppr.timepad.ru/event/787438

Группы мероприятия: FB / VK

Организаторы конференции:

Пиратская партия России, РосКомСвобода и Центр цифровых прав.

Партнёры мероприятия:

Ростелесеть, TgVPN, eQualitie, VPNLove.me.

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Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1

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На конференции выступят много интересных спикеров с актуальными темами, среди них: Леонид Евдокимов, разработчик OONI из Tor Project; Филипп Кулин, хостер, который в судах, в Сети и на отраслевых площадках борется с РКН и неадекватным правоприменением IT-законодательства; Ирина Левова из Института исследований интернета с темой «Безопасность VS Право на тайну связи: можно ли найти золотую середину?»; Иван Бегтин, самый известный в России специалист в области открытых данных; Артём Козлюк из РосКомСвободы расскажет о последних трендах госатак на информацию; IT-эксперт Михаил Климарёв представит проект «Интернет-Гулаг»; Дмитрий Галушко расскажет про СОРМ, а Саркис Дарбинян, представляющий Центр цифровых прав и РосКомСвободу поведает как происходит судебная битва «за Telegram».

Это далеко не все спикеры, которые заявлены в программе конференции, к тому же планируется сразу несколько занимательных и полезных воркшопов.

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В организации конференции мы рассчитываем на вашу помощь:

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мы также проводим краудфандинг на улучшение опций конференций (печеньки, звук, видео, работа волонтеров, стикеры, мерч и т.д.) и постпродакшн (аудио / видеоматериалы, сведение, монтаж, выпуск):

Банковской картой

или Яндекс Деньги

410011390185217

BitCoin

3QswFofnvvCY54e5JiUtD5uPbEfSEongHi

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Подборки потоков выступлений двух предыдущих конференций:

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Мы существенно расширили формат конференции в этом году — будет больше и площадка, и потоков, и тем, и спикеров, так что мы вас настоятельно ждём!

22 сентября. Начало в 11:00, Центр «Благосфера», Москва.

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