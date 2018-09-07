Apple создаёт инструмент для полицейских запросов

Apple Inc (AAPL.O) планирует создать онлайн-инструмент для полиции, с помощью которого можно будет официально запросить данные о пользователях Apple, а также обучать правоохранителей пониманию — какие данные могут быть получены от производителя iPhone, а какие — нет.

Apple plans to create an online tool for police to formally request data about its users: letter https://t.co/ShuiJZw3q9 by @StephenNellis $AAPL pic.twitter.com/D0YDy8mgEf — Reuters Top News (@Reuters) September 7, 2018

Такие сведения содержатся в письме вице-президента Apple Кейт Адамс к сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу, где представитель компании сообщает сенатору, что портал будет запущен к концу 2018 года. Сейчас Apple предоставляет правоохранителям некоторые данные пользователей, например, хранящиеся в онлайн-сервисе iCloud.

В письме также говорится, что около тысячи полицейских в США уже прошли обучение использованию нового сервиса.

Сообщается, что в прошлому году Apple получила 14 тыс. запросов от правоохранительных органов США, из них — 231 срочный запрос, который касался «чрезвычайных ситуаций». На их обработку в Apple уходило около 20 минут. Отмечается, что в Apple отказались прокомментировать агентству содержание письма.

Apple в феврале 2016 года, несмотря на постановление суда, отказала сотрудникам ФБР в просьбе взломать iPhone 5С Сайеда Фарука, обвиняемого в совершении теракта в Сан-Бернандино. Позднее Министерство юстиции США отозвало иск к Apple, так как ФБР заплатило хакерам, которые помогли взломать телефон террориста.

В ноябре 2017 года после стрельбы в церкви города Сатерленд-Спрингс, штат Техас, сотрудники Apple сами предложили ФБР помочь разблокировать iPhone стрелка Девина Келли. В середине июня 2018 года в Apple пообещали устранить уязвимость в операционной системе iOS, с помощью которой спецслужбы могли получать данные с iPhone.

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