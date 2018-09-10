В Узбекистане на свежевведённую интернет-цензуру ответили инструкциями по её обходу

Блокировка сайтов, содержащих запрещенный законодательством Узбекистана контент, урегулирована постановлением Кабинета Министров от 5 сентября. Согласно закону «Об информатизации» заблокировать сайт могут, если он используется для:

призыва к насильственному изменению конституционного строя, территориальной целостности Узбекистана;

пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;

пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

пропаганды порнографии;

пропаганды порнографии; совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

Документ утверждает положение о порядке ограничения доступа к сайтам, содержащим «информацию, распространение которой запрещено законодательством Узбекистана».

В положении разъясняется, что «ограничение доступа — комплекс организационных и программно-технических мер, направленных на прекращение доступа пользователей к соответствующему информационному ресурсу сети интернет на территории Узбекистана».

Мониторинг сайтов будет вести Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций Узбекского агентства по печати и информации. Центр также назначен уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра информационных ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством.

По результатам мониторинга в случае выявления сайтов с запрещенной информацией центр мониторинга в течение одного рабочего дня готовит соответствующее заключение. В нем должны быть отражены: дата принятия заключения, основание для проведения мониторинга, предмет изучения (перечень ресурсов, в которых выявлена запрещенная информация) и выводы мониторинга.

Заключение центра, как и Экспертной комиссии в сфере информации и массовых коммуникаций, которая может проводить экспертизу результатов мониторинга, можно обжаловать в суде.

Основанием для включения в реестр являются:

заключение центра на наличие запрещенной информации на сайте;

решение зкспертной комисии о признании информации запрещенной.

После подготовки заключения или получения решения экспертной комиссии центр незамедлительно вносит в реестр идентификационные данные сайта, распространяющего запрещенную информацию, с обязательным указанием заключения или решения, послужившего обоснованием. К данным сайта относятся уникальные доменные имена, указатели страниц сайтов и сетевые адреса.

Очевидно, на фоне принятия данного документа, а также из-за произошедшего сбоя в работе Facebook, который местные юзеры приняли за начало блокировок, популярные сетевые издания стали публиковать инструкции по обходу блокировок. В частности, это касается VPN. Были приведены примеры установки VPN, соответствующих расширений для браузеров и приложений для телефонов.

Со сложностями с доступом в Facebook столкнулись пользователи ряда стран в начале сентября. Сбой частично коснулся США, а также Европы и Азии. Недоступность Facebook, в том числе, в Узбекистане объясняли техническими проблемами. Позднее сообщалось, что доступ к сервису в Узбекистане по-прежнему отсутствует, хотя в Facebook можно было зайти с помощью VPN.

Между тем в Узбекистане давно блокируются ресурсы, предоставляющие альтернативную информацию о событиях в стране. Доступ к сайту «Ферганы» был заблокирован после Андижанских событий 2005 года. Однако официально власти факт блокировки отрицали.

В Узбекистане также под блокировку попадали такие популярные мессенджеры, как Skype, Telegram, Viber и WhatsApp. Онлайн-коммуникации, по мнению ряда правительств Центральной Азии, являются основным инструментом террористов.

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