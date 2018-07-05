Украинцы протестуют против принятия закона о внесудебной блокировке сайтов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны вчера одобрил проект закона №6688 «о противодействии национальной безопасности в информационной среде». Эксперты уанета и представители бизнеса бьют тревогу: по их мнению, в случае принятия законопроекта в Украине могут ввести цензуру в интернете, а также создать условия для коррупции и нечестной конкуренции. Составители законопроекта подают его как инструмент повышения уровня кибербезопасности в стране и борьбы в информационной войне с Россией. Однако сами украинцы видят его совсем иначе.

«На самом деле это:

1. Жесточайшая цензура интернета. Хуже, чем в РФ. Блокировка ресурсов (без суда), которую вы, скорее всего, не сможете обойти. За вас будут решать, что вам показывать, а что нет.

2. Полная потеря вами анонимности. Вы не сможете пользоваться TOR, да.

3. Распил государственного бюджета на покупке оборудования и услуг от известной израильской компании Allot.

4. Детальный мониторинг вашего трафика. О вас будут знать все.

5. Снижение скорости (либо в результате мероприятий по контролю и мониторингу трафика, либо в результате ваших действий по обходу всего этого добра), и значительное повышение цен на интернет.

6. Произойдет монополизация рынка интернет-провайдеров.

7. Насколько все это повысит кибербезопасность нашей страны? В макроотношении — на ноль. Зеро. Ни на сколько», — пишет cybersecurity lead в компании DATAS Technology Егор Папышев.

Как отмечает директор NetAssist Максим Тульев, который присутствовал на заседании комитета, в законопроекте все намного хуже, чем казалось изначально:

«Мы с Татьяной Поповой [экс-заместитель министра информполитики Украины] и еще парой журналистов поймали в кулуарах замначальника СБУ Олега Фролова. И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https-доменов в нашу критическую инфраструктуру. Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит, что их система может фильтровать HTTPS-трафик, так что все будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто еще сделает такое оборудование».

.

Речь, очевидно, о компании Allot, о которой упомянул Папышев. Это поставщик оборудования для фильтрации трафика. По мнению Папышева, если закон примут, авторы проекта получат доступ к сотням миллионов долларов бюджетных средств на реализацию совместных проектов с Allot.

«Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей установить у себя их ключи шифрования. А кто не установит — потеряет возможность доступа к интернету вообще. То есть с приватностью в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в России, Беларуси и Китае, некоторое время такая система работала в Казахстане, но из-за очевидных проблем от нее отказались и там», — отмечает Тульев.

Законопроект могут рассмотреть уже на сегодняшнем заседании парламента.

«Высокая вероятность, что сегодня к вечеру мы получим одновременно: досудебное блокирование любых сайтов (возможно именно вашего или сайтов ваших любимых антикоррупционных программ), украинский аналог Роскомнадзора, а также невозможность в дальнейшем обсуждать аналогичные действия любой ветви власти, потому что это подпадет под пункт о «оказании воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)», — отметила Попова.

Ранее мы уже писали, что против нового законопроекта о внесудебных блокировках интернет-ресурсов уже высказались общественные и журналистские организации и даже ряд депутатов от правящей партии в Верховной Раде. Сегодня же украинские пользователи интернета запустили в Facebook и Twitter онлайн-флешмоб против принятия проекта закона №6688:

«Железный занавес для украинцев. Не удивлюсь, если решат ввести что-то типа российской Чебурашки», — @oxabol

Залізна завіса для українців. Не здивуюсь, якщо вирішать запровадити щось типу російської чЕБУрашки#Fuck6688https://t.co/UNmBsmUXL4 — Ксюшка Хохлушка (@oxabol) July 5, 2018

«Может так случиться, что вы (случайно) разгадаете этот ребус и получите какие-то цифры, подозрительно похожие на телефонный номер. Поэтому имейте в виду, что этот номер точно не принадлежит автору скандального законопроекта #6688, народному депутату Ивану Виннику. И конечно же, «Демократична Орда» ни в коем случае не предлагает писать ему сообщения на все возможные мессенджеры с приветами от «ДемОрды» и пожеланиями здоровья, мира и [тяжелого заболевания] за поданный законопроект, который убивает украинский интернет, создает цензуру и уничтожает анонимность. И нас — подчеркиваем — ничуть не радует мысль, что человек, который пытается уничтожить само понятие о личной информации, попробует на себе, каково будет жить по его же собственным идеям. Поэтому ни в коем случае не пишите сообщения депутату Ивану Виннику и не распространяйте эту листовку!», — Демократична Орда [общественно-политическое движение, заявления и акции которого известны ироничным и пародийным содержанием]

то воно буде жити за його ж власними ідеями. Тож ні в якому разі не пишіть повідомлення депутату Івану Віннику і не поширюйте цю листівку! #Демократична_Орда #ДемОрда #fuck6688 — Dem Orda (@DemOrda_party) July 5, 2018

«А не пойти бы им лесом? Они хотят в Украине свой Роскомнадзор? С чем боролись к тому и возвращаемся», — пишет пользователь Дмитро Рева.

«Слишком долго ждать квантового интернета со спутников, поэтому обратите внимание на движ по законопроекут #fuck6688:

*Ребята хотят блокировать интернет-ресурсы взмахом магического жезла. Если очень хочется, то можно не ждать суда, можно просто следователю решать судьбу блокировки. А иногда можно даже в суд не подавать, а сразу, моментально блокировать на 48 часов.

*А к таким, которые можно заблокировать относятся те сайты, ссылающиеся на плохие сайты (потому что СЕО — это ССЫЛКИ).

*Конечно, следователь может все и откатить, если откат нормальный.

*Провайдеров планируют фильтровать какой спецтехникой, по которой ВПН не поможет. Об этом уже прочитала с других постов на тему, но в законе есть пункты об оборудовании, поэтому верю», — возмущается Яна Бойцова.

«Какое-то фантастическое желание представителей правящей верхушки сделать так, чтоб было как в РФ», — отметил Yuri Brekharya.

Пользователь Петро Нек, кстати, заметил такую пикантную вещь, как использование авторами пиратского софта при составлении документа. А юзер с ником Шон Таунсенд призывает:

«Шарим, лайкаем, тэгаем депутатов. Репрессивный закон 6688 про цензуру в Интернете в сегодняшней повестке дня. Ещё не поздно остановить безумие. Нет Укркомнадзору!»

.

«Скандальный законопроект # 6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, уже сегодня, 5 июля, внесен в повестку дня Верховной Рады Украины, — обращается к своим подписчикам «Лаборатория цифровой безопасности». — Решение о поддержке проекта 4 июля 2018 принято на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Во время заседания депутаты заявили, что законопроект должен быть принят в первом чтении, а уже потом в него предлагается вносить изменения для согласования с требованиями Европейской конвенции и практики Европейского суда по правам человека.

Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект 6688, который грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины. Эксперты поддерживают желание авторов законопроекта учесть требования Европейской конвенции о свободе выражения мнений, однако отмечают, что исправить все недостатки законопроекта ко второму чтению будет практически невозможно, ведь Регламент Верховной Рады существенно ограничивает возможности внесения предложений и поправок к законопроекту, принятому за основу.

Кроме этого, такая процедура не обеспечит надлежащего обсуждения этого резонансного законопроекта с экспертами и правозащитниками. Несмотря на это, законопроект 6688 в предложенной редакции должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека».

Прислушаются ли депутаты Верховной Рады к экспертам и онлайн-сообществу, вопрос до сих пор открытый.

.



.

Читайте также:

Украинские инициативы о кибербезопасности повторяют российский опыт

🔓

Российские сервисы не потеряли популярность у украинских пользователей

🔓

Провайдеры Украины приступили к блокировке сайтов российских телеканалов

🔓

Украина почувствовала угрозу от сайтов российских детских и развлекательных ТВ-каналов

🔓

Украина готовится к закону о чёрных списках сайтов

.