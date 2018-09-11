ВКонтакте, несмотря на блокировку, остается в ТОП-5 сервисов среди украинцев

Несмотря на запрет, который длится вот уже почти полтора года, российские интернет-ресурсы ВКонтакте, Mаіl.Ru и Яндекс до сих пор остаются одними из самых популярных среди украинцев. По итогам исследования интернет-аудитории Украины за август 2018 года VK осталась на четвертом месте по посещаемости.

Согласно исследованию компании Factum Group Ukraine, за август ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, не изменились — в их число вошли: Google, Youtube, Facebook, ВКонтакте и Ukr.Net.

Об этом со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

Согласно исследованию, за август ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, не изменился. На первом месте идёт Google, затем Youtube, третий — Facebook, четвёртый — ВКонтакте и замывает пятёрку лидеров Ukr.Net.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google незначительно сократилась и составила 64% а месячный охват аудитории – 83%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 69%, для Facebook — 32% и 54%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитории для VK составили 16% и 32% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, «ПриватБанк», Яндекс, Одноклассники и Instagram, сместивший с 10 на 11 место сервис прогноза погоды «Синоптик».

Исследование не коснулось только Крыма, и проведено было по инициативе ИнАУ.

Как сообщалось, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также компаний Mаіl.Ru, Яндекс и их сервисов. Доступ ко всем сервисам Яндекса и Mail.ru запрещен на три года.

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