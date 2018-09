Европейские пользователи протестуют против принятого «налога на ссылки»

Европейский парламент принял Директиву об авторском праве, которая обязывает большие интернет-платформы вроде Google или Facebook делиться доходом с авторами в случае использования их произведений. Критики говорят, что это приведет к цензуре и фильтрации контента.

Европарламент считает одобренную директиву направленной прежде всего на защиту авторских прав в интернете. Закон вводит новые ограничения в сети и делает невозможной, например, публикацию мемов. Если Совет ЕС примет проект, это повлияет на пользователей во всем мире.

Инициатива обязывает интернет-платформы вроде YouTube, Facebook, Google News и Instagram платить писателям, журналистам, фотографам, художникам и другим творцам в случае использования их контента. Причем делиться доходом придется даже тогда, когда небольшой фрагмент авторского произведения демонстрируется в качестве превью.

Против принятия закона несколько лет велась кампания — в первую очередь, из-за 11-й статьи о «налоге на ссылки» и 13-й статьи об ответственности онлайн-платформ за пользовательский контент. В июле текущего года закон был отправлен на доработку, но по мнению ряда интернет-активистов, существенные изменения его не коснулись.

Интернет-платформы будут обязаны проверять весь загружаемый контент на соответствие закону. Это значит, что им придется внедрить дорогостоящую систему модерации. Во-вторых, это ограничит обмен информацией в интернете. Именно поэтому Wired называет принятие этого закона введением «налога на ссылки».

Как сказано в сообщении Европарламента, в финальной версии директивы прописано, что «налог на ссылки» не должны будут платить небольшие платформы и что он не будет распространяться на «простую публикацию гиперссылок» на статьи. Проектов вроде «Википедии» и Github нововведения также не должны коснуться, сказано в сообщении.

Тем не менее, не только европейские, но и мировые общественные организации, а также простые пользователи недовольны принятием данного закона. В соцсетях были запущены онлайн-флешмобы с хештегами #SaveYourInternet, #Article13, #uploadfilter и #linktax:

«Европарламент не сделал ничего, кроме косметических изменений в [пунктах о] «фильтрах загрузки» и «налоге на ссылки». Но это еще не конец. Мы все еще будем сражаться. Спасибо, Юлия Реда, за проделанную вами тяжелую работу. Давайте продолжим — Интернет стоит этого!» — «Европейские пираты».

«Сегодня члены Европарламента приняли три ужасных инициативы в новой «Директиве об авторском праве» и отвергли все хорошие предложения, создав почву для массовой, автоматизированной слежки и произвола цензуры в Интернете», — «Фонд электронных рубежей» (EFF).

«Европа просто проголосовала за разрушение Интернета, за шпионаже сразу за всеми, за цензуру в нашем общении», — блог BoingBoing.

«Больше никаких мемов

Больше никаких переделанных видеороликов

Больше никакой Википедии,

Больше никаких откликов на YouTube

Больше никаких обсуждений песен/картин в Интернете

Нам остается жить в невежестве?», — пользователь Elisa.

Хотя законы, принимаемые Европарламентом и Советом Европы, действуют только в границах ЕС, любая инициатива, касающаяся интернета, обычно имеет глобальное значение.

«Веб-сервисы, большие и маленькие, могут принять решения внедрить эти правила для всех своих пользователей, что ограничит возможности американцев публиковать мемы, политическую сатиру или новостные заметки», — отмечает Гас Росси, руководитель некоммерческой организации Public Knowledge.

Сегментация интернета — одна из важнейших тенденций развития информационной сферы. Некоторые эксперты даже описывают сценарии, при которых единая сеть закончит свое существование, а доступ к информации станет рычагом для политического торга.

.