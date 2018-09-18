Украина готовится ввести налог на цифровые активы

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о введении 5%-18% налогообложения цифровых активов, таких как токены и криптовалюты.Законопроект о налогообложении криптоактивов №9083 был разработан 23 депутатами различных фракций и предполагает введение 5%-ого налога на физических и юридических лиц, работающих с виртуальными валютами.

Как отмечают авторы законопроекта, по предварительным оценкам, в собственности украинцев имеется криптовалюты и других виртуальных активов на сумму около 100 млрд грн.

«Введение в легальное поле финансовых операций с криптоактивами поспособствует дополнительному привлечению в бюджет страны в 2019-2024гг порядка 1,27 млрд. грн каждый год», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Новый законопроект направлен на вывод большого объема операций из серой зоны с целью увеличения доходов госбюджета и стимуляции развития легального криптобизнеса в Украине.

«Зарегистрирован самый вероятный законопроект, уже проработанный, выверенный, и который учитывает существующие реалии. Украина не позиционирует себя в качестве криптоофшора, однако имеет все шансы стать одной из самых понятных для криптоэкономики юрисдикций. Держим теперь кулаки по его принятию», — заявил в Facebook управляющий партнер юридической компании Юскутум Артем Афян.

Один из первых законопроектов, направленных на регулирование криптовалют, был внесён в ВР Украины в октябре прошлого года. Но он сразу же вызвал волну критики со стороны экспертов, а также Главного научно экспертного управления, которое отправило документ назад авторам на доработку.

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