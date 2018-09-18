Исследование: в Крыму действуют собственные списки блокировок

Судя по всему, крымские власти нарушают российское законодательство, осуществляя блокировку не запрещенных на территории РФ сайтов. Такой вывод напрашивается, если ознакомиться с результатами исследования украинской общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности», которая получила доказательства блокировки как минимум восьми сайтов, которых нет в реестре Роскомнадзора. В частности, это сайты ряда украинских телеканалов («Первый Национальный», ICTV, «Новый канал», СТБ), новостной украинский сайт gordonua.com, два крымских новостных сайта qha.com.ua и meridian.in.ua, а также сайт украинской правозащитной организации krymsos.com. Напомним, о незаконной блокировке «Крым.Реалии» РосКомСвобода писала весной прошлого года.

«О том, что сайты точно заблокированы, а не недоступны из-за ошибки или другой причины, — говорится в пресс-релизе «Лаборатории цифровой безопасности», — свидетельствуют результаты тестирований интернет-блокировок и анализа данных с помощью специализированного программного обеспечения OONI (Open Observatory of Network Interference)».

При попытке зайти на каждый из вышеперечисленных сайтов хотя бы один крымский интернет-провайдер выдает страницу блокировки.

«Результаты такого технического исследования интернет-блокировок в Крыму дают повод утверждать, что в Крыму существует дополнительный непубличный список сайтов для блокировок, отличающийся от всероссийского списка Роскомнадзора», — считают в «Лаборатории цифровой безопасности».

Кроме этого, как минимум у одного провайдера были недоступными еще 23 сайта. «Однако технических доказательств, что произошла именно блокировка, нет», — признают в «Лаборатории». Среди них сайты «Украинской правды», «Крым.Реалии», «Информнапалм», Крымской правозщитной группы, StopFake, Киевпрайд и других. Полный список также прилагается.

Стоит заметить, сайт «Украинской правды» недоступен у ряда российских провайдеров и «на материке».

Причем в реестр внесены только несколько ссылок с этого сайта решением Генпрокуратуры РФ, но сама «УП» пока ещё не запрещена.

Все данные замеров интернет-блокировок в Крыму для проверки и дополнительной аналитики доступны на api.ooni.io, а также собраны «Лабораторией цифровой безопасности» в отдельном файле.

«Лабораторией» совместно с Крымской правозащитной группой проведено 46 тестов в разных местах, интернет-доступ в которых обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в городах Симферополь и Севастополь в августе 2018 года. В целом в рамках исследования было проверено 83 сайта, среди которых в основном украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.

Напомним, OONI — специализированное свободное программное обеспечение и глобальная сеть для определения интернет-цензуры, массовой слежки и манипуляций с интернет-трафиком, часть Tor Project.

Исследования блокировок сайтов в Крыму с помощью OONI будут продолжаться, и в ближайшее время «Лаборатория цифровой безопасности» презентует результаты аналогичных исследований с неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

Для тех, кто проживает или бывает в Крыму и хочет присоединиться к исследованиям интернет-цензуры, «Лаборатория» предлагает воспользоваться соответствующей инструкцией.

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