07.09.2018
У обвиняемой в интернет-экстремизме следствие запросило образцы ДНК и голоса
Защита 27-летней крымчанки Элины Мамедовой предполагает, что таким образом власти формируют некую базу «экстремистов»

sday dnk

Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты, 27-летней Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за посты в интернете, предоставить образцы слюны, голоса и буккального эпителия (ДНК, которая собирается ватной палочкой с внутренней стороны щеки человека). Об этом сообщил ее адвокат, Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора», предположив, что эти образцы нужны для формирования «базы экстремистов».

Ладин также заявил:

«Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом. <…> Защита убеждена, что уголовное преследование Элины Мамедовой неконституционно, в связи с чем она отказалась от предоставления образцов, дабы минимизировать своё участие в театре абсурда».

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«Агора» считает требования следователей своеобразным крымским «ноу-хау», абсурдность которого попросту не поддается сомнению, а интернет-сообщество отреагировало на это событие прогнозируемо отрицательно:

«Продолжаем пробивать дно, — пишет Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». — Неуважаемый ялтинский СКР, вы уверены, что вам самим не нужно сдать соответствующие образцы квалифицированным специалистам в области лечения ментальных заболеваний?»

Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (ч. 1 ст. 282 УК). Уголовное дело возбудили за репосты во ВКонтакте, которые она сделала еще в 2014 и 2015 годах.

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