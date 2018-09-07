У обвиняемой в интернет-экстремизме следствие запросило образцы ДНК и голоса

Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты, 27-летней Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за посты в интернете, предоставить образцы слюны, голоса и буккального эпителия (ДНК, которая собирается ватной палочкой с внутренней стороны щеки человека). Об этом сообщил ее адвокат, Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора», предположив, что эти образцы нужны для формирования «базы экстремистов».
Ладин также заявил:
«Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом. <…> Защита убеждена, что уголовное преследование Элины Мамедовой неконституционно, в связи с чем она отказалась от предоставления образцов, дабы минимизировать своё участие в театре абсурда».
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«Агора» считает требования следователей своеобразным крымским «ноу-хау», абсурдность которого попросту не поддается сомнению, а интернет-сообщество отреагировало на это событие прогнозируемо отрицательно:
Где логика? Вас обвиняют в экстремизме за репосты во #ВКонтакте четырехлетней давности? Будьте готовы сдать образцы ДНК, слюны и голоса. Фишка Следственного комитета в Крыму. Отбивает адвокат @agora_intl Алексей Ладин https://t.co/M0gei6qZMt #agora
— Agora International (@agora_intl) September 7, 2018
Вообще, пора уже при регистрации @vkontakte сразу предоставлять не только номер телефона, но и образцы слюны, голоса и почерка, а также отпечатки пальцев. Всем удобнее будет
— snorri (@snorri51) September 7, 2018
Очевидно, что репост — это противоправное действие, во время которого на месте инцидента остаются ДНК, слюна и голос! #Кафкавертитсявгробу #странамаразма pic.twitter.com/9EjGX7x47Z
— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) September 7, 2018
«Продолжаем пробивать дно, — пишет Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». — Неуважаемый ялтинский СКР, вы уверены, что вам самим не нужно сдать соответствующие образцы квалифицированным специалистам в области лечения ментальных заболеваний?»
Пара репостов — и от тебя требуют образцы ДНК, слюны и голоса.
Может вообще всех пользователей «ВКонтакте» в базу «экстремистов» сразу добавите, чтоб два раза не вставать?https://t.co/Pj5EB8lySk
— Медиазона (@mediazzzona) September 7, 2018
помнится когда ловили ангарского серийного убийцу одна из главных проблем была, что нет денег на проведение ДНК тестов.
А тут видимо деньги нашлись
— Rioja (@RieslingGewurzt) 7 вересня 2018 р.
Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (ч. 1 ст. 282 УК). Уголовное дело возбудили за репосты во ВКонтакте, которые она сделала еще в 2014 и 2015 годах.
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