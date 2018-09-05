Против омской феминистки возбуждено уголовное дело за интернет-ненависть к мужчинам

Следственное управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело в отношении феминистки Любови Калугиной из-за публикаций во ВКонтакте. Об этом сообщила старший помощник главы регионального управления СК Лариса Болдинова:

«В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование».

Следственный комитет возбудил против местной феминистки Любови Калугиной уголовное дело о возбуждении ненависти и унижении достоинства из-за постов во «ВКонтакте»https://t.co/lzIHzxgy56 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 5, 2018

В конце августа текущего года стало известно, что следственным отделом СК одного из районов города в отношении Калугиной проводится доследственная проверка на предмет возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола) в связи с её публикациями в соцсети ВКонтакте. Вскоре СУ СКР по Омской области подтвердил факт проведения проверки.

Правоохранительные органы заинтересовались содержанием страницы Калугиной весной 2017 года, поводом послужило заявление о том, что её посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана. В конце июля 2017 года Калугина была вызвана на беседу в полицию, с нее взяли объяснение. В августе 2018 года активистку вновь вызвали на беседу, на этот раз в СК, ей сообщили, что против нее может быть возбуждено уголовное дело, в отношении её публикаций проведена экспертиза. Ознакомиться с материалами проверки Калугиной и её адвокату не удалось.

Калугина сообщила о том, какие публикации, по её сведениям, вызвали нарекания правоохранительных органов. Это 12 постов, опубликованных в 2013-2016 г.г.

По словам Калугиной, в действиях СКР она «в определенной степени видит дискриминацию». «И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. <…> Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила она ранее в интервью местным СМИ.

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