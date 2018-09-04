Частушки в YouTube с критикой судебной системы как повод для уголовки

Уголовное дело об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием интернета») было возбуждено Саратовским управлением Следственного комитета России против 42-летней Наталии Ковалевой за частушки о судьях.

По версии следствия, с 3 по 22 апреля Ковалева выложила на YouTube-канале видео с «высказываниями, выражающими унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы «судейское сообщество»».

«Для меня обвинение в экстремизме тоже стало полной неожиданностью. Я вообще политикой никогда не занималась, и моя семья тоже этим не интересуется», — сказала Ковалева.

Расследованием занимается саратовское управление СК, поскольку раньше Ковалева жила в Саратове. Теперь она живет в Москве. В ее саратовской квартире Центр «Э» провел обыск. Следователи не связывались с ней ни до, ни после обыска.

Ковалева рассказала предысторию непростых отношений с судами. По ее словам, в 2013 году по просьбе неких мошенников она перевела 400 тысяч рублей в один из банков, а затем безуспешно пыталась вернуть деньги через суд. Она предполагает, что «судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств».

После этого Ковалева решила записать частушки, которые она расценивает как «обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции и преступлениях судей».

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