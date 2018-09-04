Превратности интернет-антифашизма

Полицейские конфисковали у жителя Новокузнецка Олега Астафьева компьютер и устроили осмотр квартиры из-за клипа группы «Красная плесень» во ВКонтакте. Стражи порядка заявили парню, что в ролике содержится пропаганда фашизма и демонстрация нацистской символики, хотя, исходя из сюжета, фашизм в клипе высмеивается.

Олег Астафьев запостил во «ВКонтакте» клип группы «Красная плесень», в котором панки борются с напавшими на страну нацистами, — теперь против него возбуждено административное дело по ст. 20.3 КоАП (демонстрирование нацистской символики): https://t.co/wmo7hgXug6 pic.twitter.com/uyoQI4JguX — СОВА (@sova_center) September 4, 2018

На днях дома у Астафьева полицейские провели обыск, а также предложили ему проехать на допрос в отделение, где предъявили скриншоты его страницы и сообщили:

«Комиссией установлено, что там содержится пропаганда фашизма и демонстрация нацистской символики».

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Мультяшный клип «Красной плесени» на песню «Гимн панков» находится в свободном доступе на YouTube и во «ВКонтакте». В титрах указано, что видео изготовлено по заказу группы «Красная плесень» в 2005 году.

В ролике действительно демонстрируется нацистская символика, и много раз, а помимо того — изображения Адольфа Гитлера. Однако видео, исходя из его сюжета, не оправдывает действия фашистов, а как раз наоборот, высмеивает их. Панки, футбольные фанаты и прочие герои ролика убивают немецких солдат, с лёгкостью сбивают их самолёты и давят танки. До самого фюрера, правда, они не успевают добраться — он улетает на ракете.

Текст песни не содержит никаких высказываний, направленных на прославление или оправдание нацизма.

В этот же день Астафьев рассказал о ситуации лидеру группы «Красная плесень» Илье Нарежному, чья страница указана в паблике группы во «ВКонтакте». Парень утверждает, что попросил у музыканта информационной поддержки. Однако Илья, узнав, о каком именно видео идёт речь, сначала заявил, что оно не является официальным клипом команды — при том, что именно этот клип размещён на их YouTube-канале. Впрочем, в конечном итоге музыкант всё же пообещал парню, что они «будут разбираться» с ситуацией.

«Демонстрирование нацистской символики в клипе не направлено на пропаганду нацизма, поэтому, с нашей точки зрения, оснований для преследования Астафьева не было, — заявляют правозащитники из информационно-аналитического центра «Сова». — Отметим, что санкции такого рода возможны из-за того, что в действующем российском законодательстве оговаривает полный запрет на демонстрирование нацистской символики и символики экстремистских организаций, независимо от контекста».

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