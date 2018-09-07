Эксперты: регионы игнорируют позицию Верховного суда «по делам за репосты»

Верховный суд (ВС РФ) готовит поправки в постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности, которые разъясняют критерии возбуждения уголовных дел за публикации и репосты в социальных сетях. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, принимавших участие в предварительном обсуждении проекта. В сентябре планируется заседание пленума по этому вопросу, подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. Также, по его словам, в план включен семинар на эту тему для судей.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева подтвердила, что на следующей неделе примет участие в заседании рабочей группы пленума Верховного суда. СПЧ подготовил свои предложения, но она пока не может сказать, в какой степени они учтены судьями.

Верховный суд планирует уточнить, что сама по себе публикация или репост материала — даже признанного экстремистским по решению суда — еще не может быть подтверждением желания разжечь вражду. Для наличия такой цели необходимо собрать совокупность доказательств.

Также ВС планирует рекомендовать судам учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта и данные о количестве просмотров постов.

Директор центра «Сова», член Совета по правам человека Александр Верховский назвал «вполне разумными», но требующими доработки, а его коллега по СПЧ Павел Чиков из международной правозащитной группы «Агора» — «очень слабыми». Оба они вспомнили предыдущие попытки Верховного суда вмешаться в практику возбуждения дел по экстремистским статьям, которые оказались пустыми.

«Эти же [правки] выглядят еще менее серьезными. Очевидно, Верховный суд пытается сработать спойлером общественного запроса на либерализацию, предлагая не менять законодательство и оставить все как есть», — подчеркнул Чиков.

В своём Telegram-канале глава «Агоры» уточняет: «По сути Верховный суд РФ предлагает обойтись без изменения законодательства, снизить накал и ограничиться мягкими указаниями не возбуждать совсем уж бредовые дела. Абсолютно очевидно, что:

— это не сработает, полиция и чекисты разъяснений судов не понимают, однозначно продолжат соревнование, кто иницирует самую идиотскую уголовку за экстремизм;

— этого мало, так как без кардинального смягчения антиэкстремистского законодательства, хотя бы в объеме, предложенном СПЧ, ситуацию не исправить».

С ним согласен глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян:

«Стоит вспомнить, что Верховный суд на самом деле уже дважды выражался по поводу уголовных дел за распространение экстремистской информации — в 2011 и в 2016 году. Сначала он отметил, что по подобного рода делам должна быть доказана вина в виде прямого умысла и затем обратил внимание на то, что при установлении всех обстоятельств по делу необходимо принимать во внимание контекст. Однако, как мы знаем, “на земле” это никому не помогло — следователи и суды умудряются полностью игнорировать позицию Верховного суда и продолжают штамповать обвинительные приговоры. Поэтому, боюсь, без внесения изменений в законодательство, которое предусматривает ответственность по указанным составам преступления, ситуация кардинально не изменится. У нас не английское право. Неточные и неоднозначно интерпретируемые формулировки уголовного закона касательно возбуждения ненависти против “социальных групп”, оскорбления чьих-то чувств надо полностью менять, а то и отменять. Ну и конечно, начинать надо с Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, который следует переписывать, определив в нем критерии насильственного экстремизма, по которым то или иное деяние, связанное с распространением информации, может вообще подпадать под уголовное наказание».

.

Действительно, в ноябре 2016 года Верховный суд рекомендовал не возбуждать дела об экстремизме только на основании репостов в соцсетях, не учитывая контекст публикации и комментарии к ней. Уже тогда ряд правозащитников отнесся довольно-таки скептически к этому решению ВС РФ.

Сеть на новую инициативу Верховного суда отреагировала соответствующе:

Верховный суд собирается внести поправки, согласно которым, при рассмотрении дел об экстремизме за лайки и репосты, нужно будет учитывать контекст и комментарии автора. Но есть одна загвоздка. Похожие поправки суд вносил в 2016. Как видите, не помогло. https://t.co/l4AY0ryo3D pic.twitter.com/KdLD6tCKkD — Лентач (@oldLentach) September 7, 2018

Верховный суд уточнит свою позицию по делам об экстремизме в соцсетях. Вроде бы нам разрешат невиданные свободы для репостов, но это не точно: https://t.co/AAaVtnvNMH pic.twitter.com/y4J7JOOe9o — ФедералПресс (@FederalPress) September 7, 2018

Верховный суд предложит учитывать контекст и комментарии при возбуждении дел за репосты via @meduzaproject https://t.co/Zcn8hj0e1x

КОНТЕКСТНЫЕ "ПОСАДКИ". — андрей (@dron0356) September 7, 2018

Верховный суд предложит судьям, расследующим дела об экстремизме в соцсетях, учитывать контекст публикаций, комментарии, содержание аккаунта, число просмотров и характеристику аудитории. pic.twitter.com/JYaakjbpxw — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) September 7, 2018

Верховный суд в очередной раз разъяснит судьям, как правильно выносить приговоры по делам о лайках и репостах. Эксперты считают, что лучше бы он отменил несколько уже вынесенных приговоров. А то уже за частушки сажать придумали https://t.co/IVR16sxOeG — ИА «Телеграф» (@fast_telegraph) September 7, 2018

В последние годы в России выросло число уголовных дел об экстремизме. Если в 2011 году по «экстремистским» статьям УК РФ осудили 149 человек, то в 2017 году — более 600. За первое полугодие 2018 года МВД возбудило 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.

Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в социальных сетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей, вызывает все большую озабоченность в обществе. В июне эту тему поднял на прямой линии с президентом депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который затем вместе с депутатом Алексеем Журавлевым внес в Думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов, однако и эту инициативу эксперты расценивают крайне скептически, считая, что по «административке» и дела будет заводить проще, и суды будут проходить быстрее.

Сам Владимир Путин по итогам прямой линии поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) и Генпрокуратуре провести анализ правоприменительной практики по экстремистским делам. В августе Mail.ru Group, владеющая соцсетями ВКонтакте и Одноклассники, сообщила, что обратилась в Госдуму с призывом объявить амнистию по экстремистским делам, а в Верховный суд – с просьбой обобщить судебную практику по ним. А на этой неделе Генпрокуратура сообщила в ОНФ о новом требовании в приказе, согласно которому о возбуждении каждого уголовного дела об экстремизме регионы обязаны сообщать в надзорное ведомство.

.



.

Читайте также:

Экстремизм делят на части

🔓

Обезопасит ли россиян «либерализация» 282 статьи УК РФ?

🔓

Регионы обязали отчитываться по экстремистским делам перед Генпрокуратурой

🔓

Ивановские полицейские закупают программу для мониторинга ВКонтакте

.