Региональный оператор подал иск к ФСБ за принуждение к нарушению тайны связи

Кабельный оператор «Теле-Маг», работающий в городе Новомичуринске Рязанской области, подал иск в Верховный суд РФ, оспаривая одно из правил взаимодействия операторов связи с государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Новомичуринский оператор связи «Теле-Маг» оспорил право ФСБ на круглосуточный доступ к данным абонентов https://t.co/iu6hjCtVtN — Медиазона (@mediazzzona) 13 листопада 2018 р.

Оператор не согласен с пунктом 12 «Правилах взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». Этот пункт обязывает компании предоставлять правоохранителям круглосуточный доступ к своим базам данных. «Теле-Маг» просит суд признать данное положение недействительным. В своем иске оператор отмечает, что в федеральных законах не предусматривается круглосуточный доступ силовиков к базам операторов связи.

Также компания утверждает, что для исполнения этого правила ей пришлось заключить платный договор с другим оператором связи о предоставлении канала связи до пульта СОРМ ФСБ.

«Иным образом выполнить данное требование не представлялось возможным, так как пульт СОРМ находится в помещении ФСБ в областном центре. Самостоятельно организовать канал связи до пульта ФСБ «Теле-Маг» не имеет возможности. Исполнение обязательств по договору с другим оператором связи в виде оплаты предоставляемого канала связи до пульта ФСБ приводит к дополнительным расходам со стороны административного истца», — говорится в заявлении компании.

Компания также указывает на ряд несоответствий в законодательстве, касающихся вопроса использования персональных данных. В частности, по ее мнению, нарушается федеральный закон «О персональных данных».

«Если в целом говорить, то очень здорово, что бизнес начинает отстаивать свои права», — отметил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, у которого РосКомСвобода попросила дать комментарий по этому иску:

«Вся система слежки в России традиционно строилась исходя из абсолютного приоритета т.н. “национальной безопасности”, баланс разных затрагиваемых интересов никто даже не пытался найти. При этом денег на эти “государственные” интересы остается все меньше, а аппетиты даже растут. Поэтому власти все больше стараются переложить бремя расходов на частные компании, которые должны строить инфраструктуру (к которой часто даже доступа иметь не будут впоследствии), проводить мероприятия по идентификации клиентов, хранению различной информации, которая может понадобится спецслужбам и т.д. То есть мало того, что на частный бизнес возлагаются несвойственные ему полицейские функции, так еще и платить за это предлагают из своего кармана. Про соблюдение прав человека уж вообще молчу. Эту ситуацию, безусловно, нужно менять. Я предвижу максимально жесткое сопротивление системы, но этот шаг компании, абсолютно правильный».

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Мы также связались с президентом Ассоциации операторов кабельного телевидения МАКАТЕЛ Алексеем Амелькиным, который представляет «Теле-Маг» в суде, и он нам рассказал подробности дела «Операторы vs ФСБ».

На вопрос чем данная норма в ПП РФ нарушает права абонента и почему недовольны операторы, Алексей ответил так:

«На самом деле нарушает право на тайну сообщений, так как правоохранительные органы имеют неконтролируемый доступ к информации о пользовании услугами связи. Оператор недоволен, так как на него наложена незаконная обязанность, и, главное, оператор связи подставляется под штрафы за нарушение закона о персональных данных, так как предоставляет доступ к информации об абонентах лицам, не имеющим такого права по закону, и при этом без договора, без соглашения о конфиденциальности и без уведомления абонентов об этом».

Амелькин также подчёркивает, что подав данный иск, операторы встают на защиту прав граждан. К тому же, по его словам, правоохранительные органы потенциально могут злоупотребить правом, используя данную норму, поскольку «оператор связи даже не знает, кто на самом деле имеет доступ к его базе данных». Откуда же эта норма вообще взялась и почему она присутствовала там всё это время, глава МАКАТЕЛ ответить затрудняется.

«Эта норма вряд ли сильно повлияет на стоимость и качество услуг, — при этом уточняет он, — но является ещё одним риском для оператора попасть под штраф за неисполнение лицензионных требований».

В целом же перспективы рассмотрения дела Алексей комментирует так:

«Если бы я нашёл, как нам можно отказать — на основании какой нормы закона, я бы и не стал писать заявление в суд. Хотя не исключено, что они что-нибудь выкрутят при помощи, например, «систематического толкования норм права»».

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Чуть больше недели назад Амелькин сообщил, что заявление было принято Верховным судом со второй попытки, а также призывает всех желающих присоединиться к делу.

РосКомСвобода будет следить за этим процессом и обращает внимание журналистов: необходимо уделить ему пристальное внимание, удерживая в поле зрения широкой общественности.

Рассмотрение дела в Верховном суде России назначено на 19 декабря 2018 года.

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