Цензурные приключения онлайн-издания «Ока-Инфо»

История блокировки веб-издания “Ока-инфо”, позиционирующего себя как общественно-политическая газета Южного Подмосковья, началась еще летом прошлого года. Прокуратура из-за нескольких комментариев пользователей сначала потребовала заблокировать сайт в качестве обеспечительных мер, ну а потом суд принял решение признать информацию, размещенную на Интернет-сайте oka-info.ru, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, в связи с чем ресурс был заблокирован Роскомнадзором.

Попытки обжаловать в апелляции и кассации Мособлсуда результатов не принесли. Тогда газета, чтобы продолжить свою деятельность, создала новый портал okainfo.com и параллельно пошла в Верховный суд РФ. Однако вскоре Роскомнадзор заблокировал и новый сайт.

Хостинг сайту предоставлял DiPHOST (ООО «Дремучий лес»), чей директор, Филипп Кулин («неугомонный Фил»), подключился к борьбе с РКН и прокурорами. По словам Кулина,

«…получается, что сайты издания уже практически «автоматом» попадают в реестр, словно оно внесено в какой-то чёрный список, наподобие минюстовского, куда попадают экстремистские или «нежелательные» организации. ООО «Дремучий лес» не мог согласиться с такой постановкой вопроса и подал в Арбитражный суд на Роскомнадзор, оспаривая решение о внесении “зеркала” в реестр».

.

В поисках правды Филипп Кулин дошёл до Верховного суда РФ, однако Верховный суд отказал в передаче жалобы на рассмотрение кассационной инстанции.

Тем не менее, 19 октября 2018 года после внимательного рассмотрения кассационной жалобы Верховный суд вынес Определение, в котором отменил решение Одинцовского городского суда Московской области и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда и направил дело на новое рассмотрение в Одинцовский городской суд Московской области в ином составе судей. Примечательно, что дело рассматривал тот же председательствующий судья Верховного суда Хаменков В.Б., который ранее отменил решения по прокурорским блокировкам, задав новый тон рассмотрения дел о признании информации запрещенной. Напомним, ранее Верховный суд определил, что по таким искам органам прокуратуры и судам следует привлекать к процессам автора контента либо владельца сайта для соблюдения их процессуальных прав. В этот раз же Верховный суд обратил внимание на то, что в резолютивной части решения может быть указано как доменное имя сайта, так и url (адрес страницы), и судам следует внимательней относится к непропорциональной блокировке всего сайта. Само определение появилось на сайте суда лишь на прошлой неделе:

«В целях соблюдения баланса частных и публичных интересов судам следует избегать произвольного и безосновательного ограничения доступа к информации (сведениям, сообщениям, данным), размещенной на сайтах в сети «Интернет» с соблюдением требований закона. В нарушение приведенных положений дело было рассмотрено в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, без учета особенностей, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и без указания в резолютивной части решения страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Доказательств, свидетельствующих о систематическом размещении на сайте информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации или подтверждающих, что сайт специально создан в целях распространения такой информации, что действительно указывало бы о правомерности ограничения доступа к интернет-сайту в целом, материалы дела не содержат. Как следует из материалов дела, в данном случае запрещенная к распространению информация выявлена только в нескольких комментариях пользователей к определенной статье, размещенной на конкретной интернет- странице сайта общественно-политической газеты южного Подмосковья «Ока-инфо». При таком положении решение Одинцовского городского суда Московской области от 5 июля 2017 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 6 13 ноября 2017 года нельзя признать законным, в связи с чем, оно подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции».

.

Следует отметить положительную динамику Верховного суда, который, судя по всему, решил наконец навести порядок с непредсказуемыми прокурорскими блокировками веб-сайтов и СМИ, формируя единообразие судебной практики. Такие решения со стороны высшей судебной инстанции сложно переоценить. Практика нуждалась в этом давно.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян также считает, что недопустимо блокировать целый сайт из-за одного или нескольких комментариев, в связи с чем первоначальные решения по сайту газеты «Ока-инфо» нельзя признать обоснованными:

«Конечно, подобные безосновательные решения судов нарушают международно установленные принципы пропорциональности и необходимости, сложившуюся практику ЕСПЧ и российское законодательство. Верховный суд России справедливо обращает внимание, что на суды возложена обязанность по соблюдению баланса частных и публичных интересов. А произвольные и безосновательные ограничения доступа к информации, размещенной на сайтах в сети Интернет”, нарушают этот баланс. При этом, законодательством установлено, что если информация была признана запрещенной по решению суда, удалив ее, владелец ресурса вправе обратиться в Роскомнадзор об исключении сайта из «черного списка». Убедившись, что решение исполнено, надзорный орган должен разблокировать соответствующий домен. Однако, как видим, на практике это не очень работает».

.

Вместе с тем, несмотря на справедливую позицию Верховного суда, озвученную в октябрськом Определении, сайт издательства “Ока-инфо” все еще остается заблокированным.

Дело в том, что отменив неправосудные решения нижестоящих судов, Верховный суд не рассматривал законность самого Определения об обеспечительных мерах, которые действует до сих пор При этом, ни сам суд, вынесший решение, ни РКН, судя по всему, исключать сайт из реестра не собираются.

Саркис Дарбинян отмечает:

“Проверив доступность сайта в Казахстане, я внезапно выяснил, что он, несмотря на Определение Верховного суда продолжает блокироваться. И далеко не только российскими провайдерами. Находясь в гостинице Алматы я попытался зайти на сайт и увидел заглушку от одного из питерских провайдеров, в которой сообщалось, что доступ к сайту ограничен на основании решения Одинцовского суда. Конечно, подобное следует рассматривать как нарушение суверенитета близлежащих соседей. Решения российских судов не могут распространяться на другие юрисдикции. Магистральные провайдеры гонят грязный интернет-трафик в страны СНГ и получается, что наша страна по существу «экспортирует» свои цензурные списки, незаконно блокируя доступ к целым сайтам и платформам для многих граждан содружества”.

.

Слушание по делу по второму кругу, со слов представителя издательства, назначено на 15 ноября 2018 года. Как показывает практика, после подобных судебных определений Верховного суда, прокуратура обычно отзывает свои несостоятельные иски. Тем более, страница вместе с комментариями, ставшими причиной иска, уже давно не существует. Мы будем внимательно следить за ситуацией.

.



.

Читайте также:

Штраф за фразу о марихуане

🔓

Верховный суд: владельцев сайтов обязаны приглашать на дела о блокировках

🔓

Издание «7х7» объявило сбор средств на уплату штрафа за интервью о легализации наркотиков

🔓

Суд в Саратовской области хочет заблокировать статью «Красной бурды»

🔓

Глава Роскомнадзора за штрафы вместо блокировок

.