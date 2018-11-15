Депутат: Заработок в Instagram и других соцсетях должен облагаться налогом

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил обязать блогеров и владельцев популярных страниц в соцсетях оформлять свои аккаунты на юридическое лицо, за счет чего легально размещать рекламу и платить налоги с прибыли.

Инициатива должна повысить ответственность блогеров за публикуемую рекламу, а также пополнить государственную казну, уверен он.

«Необходимо для соцсетей ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем, особенно это касается тех пользователей, которые имеют огромное количество подписчиков и используют блог в том числе и для продвижения товаров или услуг — предпринимательской деятельности», — сказал Свинцов.

Если страницы популярных блогеров будут оформлены на юридическое лицо, то это юрлицо будет обязано платить налоги — в связи с получением доходов от публикации рекламных постов, потому как любая предпринимательская деятельность подлежит налогообложению, заявил замглавы думского комитета по информационной политике. Свинцов также добавил, что блогер сможет выбрать — регистрировать страницу как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью. ​

Оформление страниц на юридическое лицо также приведет к появлению ответственности за публикуемую информацию, уверен депутат. «Появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая нанесет вред здоровью, или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», — заключил депутат.

Свинцов считает, что соответствующее закрепление аккаунтов за юрлицом может положительным образом отразиться на деятельности блогеров, обезопасив их страницы от кражи и взломов. «Для них это было бы выгодно, потому что бывают случаи, когда аккаунты взламывают, воруют, распространяют вредоносную информацию — всячески портят сам бизнес. И, таким образом, владельцы страниц будут заинтересованы, если они смогут прийти в офис компании, принести паспорт и зарегистрировать аккаунт как доменное имя на себя или на организацию, после чего эксплуатировать. При юридической регистрации аккаунтов в соцсетях все перейдет в «белое поле». И тогда появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая принесет вред здоровью или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», — подытожил депутат.

«Мы и так платим налоги давным-давно, мы не дожидались этого закона», — заявил РБК Лев Смольников, директор актрисы и телеведущей Ксении Бородиной, страница которой в Instagam имеет 11,9 млн подписчиков. По его словам, неясным остается вопрос о том, как власти намерены осуществлять контроль за блогерами.

«У нас есть и бартерные отношения, и просто благодарность каким-то людям, каким-то компаниям, которые нас поддержали когда-то, [а затем] мы их поддержали. Я не понимаю, как они это будут отслеживать, как они будут отделять благодарность от коммерческого заработка. Надзорный орган какой-то будет или как? Из 100% публикаций блогеров со ссылкой на того или иного человека или компанию, 15–25% — это как раз просто благодарность людям, то есть не обязательно за это кто-то что-то платит», — отметил он.

В Instagram-аккаунте Павла Воли (11 млн подписчиков) нет прямой рекламы, сказал РБК его администратор Владимир Еременко. «Прямой рекламы у нас нет, мы ни с кем не сотрудничаем из компаний. Если к нам и поступают какие-то предложения с рекламой, то в первую очередь согласовываются с пиар-службой Comedy Club Production», — отметил он.

По словам Еременко, на аккаунте есть публикация о новом альбоме Тимура Родригеса, но «это не реклама, а информационная поддержка альбома его друга». «Социальные сети — это личное пространство, коммерческого у нас не было», — пояснил он.

Депутат Свинцов известен своим законодательным креативом, который потом мало где находит понимание. В апреле текущего года он высказал мнение, что раз уж законопроект Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту отклонён, стоит подумать об идентификации с помощью ID. В начале июня он предложил запретить сервисам контекстной рекламы и новостным агрегаторам отслеживание запросов пользователей.

Напомним, официальное трудоустройство блогеров обсуждалось также на «Прямой линии» с Президентом, когда Путин как раз упомянул рекламу как средство заработка владельцев топовых блогов.

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