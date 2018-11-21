В России к сбору налогов привлекут искусственный интеллект

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в беседе с журналистами рассказал, что его ведомство очень гордится наличием нескольких важных технологических решений, которые были им внедрены: «Например, личный кабинет налогоплательщика. Когда мы вводили его в эксплуатацию, космонавт Павел Виноградов, находясь в космосе, смог примерно за 15 минут заплатить налог на землю через личный кабинет».

Есть решения в области искусственного интеллекта — это робот «Таксик», который отвечает на 300 тыс. самых популярных вопросов в «Кабинете налогоплательщика».

«Другие четыре технологии, которые в ближайшие годы будет использовать ведомство, — интернет вещей, big data, технологии распознавания пользователей и блокчейн», — добавил глава ФНС.

«Первое — инновационные методы сбора, хранения и анализа больших данных, — перечисляет Мишустин. — Второе — технологии, построенные на концепции интернета вещей. Те же самые онлайн-кассы. Третье — когнитивные системы, основанные на искусственном интеллекте».

Четвертое направление — «цифровая идентичность», технология идентификации налогоплательщиков. Пятое — блокчейн или распределенные реестры. С точки зрения Gartner Hype Cycle, который отражает, на каком этапе жизненного цикла находится новая технология, блокчейн прошел пик завышенных ожиданий, но еще не вышел на уровень продуктивности внедрения. Технологию еще весьма рискованно активно применять для налогового администрирования, но присмотреться к ней стоит. Для АСК-НДС-2 блокчейн нужен в ограниченном масштабе — это не онлайн-система. Зато распределенные реестры, которые хранят информацию о связях субъекта права с объектом недвижимости и договорах, — интересное направление.

.



.

Читайте также:

Налоговая стала активно блокировать пиратские сайты

🔓

Власти хотят взимать налоги с прибыли от криптовалютных сделок

🔓

Депутаты готовят налог на майнинг

.