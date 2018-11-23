Совфед рассмотрит новый порядок признания материалов экстремистскими

Государственная дума приняла в третьем чтении предложенный Верховным судом законопроект №383208-7 о процессуальной реформе. Документ ушел на одобрение в Совет Федерации.

Текст предлагаемого закона подразумевает целый пакет изменений, и нововведения, в частности, коснутся производства по искам о признании материалов экстремистскими и о признании информации запрещенной.

Дела о признании материалов экстремистскими должны быть перенесены из сферы гражданского судопроизводства в сферу административного. Предполагается, что при рассмотрении иска прокуратуры о признании материалов экстремистскими суд привлечет к процессу лиц, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение.

В случае установления лица, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления, суд привлекает его к участию в деле в качестве ответчика и возлагает на него судебные расходы. Если же такое лицо не установлено, к рассмотрению дела «для дачи заключения» предлагается привлекать омбудсмена — РФ или субъекта федерации.

Кроме того, суд сможет в ходе рассмотрения дела принимать «меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к экстремистским материалам», а в случае удовлетворения иска решение об их запрете будет подлежать немедленному исполнению.

Дела о признании информации запрещенной предлагается рассматривать схожим образом. Существенное отличие в процедуре заключается в том, что к участию в них в обязательном порядке привлекается Роскомнадзор.

Ведущий юрист РосКомСвободы, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян считает этот законопроект попыткой упорядочить и детализировать судебные процессы, связанные с «онлайн-эктремизмом», но вот насколько положительными будут эти изменения, пока прогнозировать трудно:

«Российское законодательство в части принятия решений о признании незаконным того или иного контента в сети нельзя было назвать сколько-нибудь определённым. Многие годы прокуроры подавали иски в защиту неопределенного круга лиц по ГПК [гражданский процессуальный кодекс], и это вело к множеству нарушений как процессуального, так и материального права. Владелец сайта либо автор контента не могли даже представить свои возражения, потому что их просто не привлекали к процессу. В новых нормах КАС [кодекс административного судопроизводства] процесс подачи надзорным органом в суд заявлений о признании информации экстремистской либо незаконной детализирован куда больше. В новых нормах прямо предусматривается обязанность суда привлекать к делу самих владельцев сайтов, омбудсмена и Роскомнадзор. Полагаю, это позволит упорядочить этот механизм в рамках нового административного процессуального закона».

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Отметим, что перечень экстремистских материалов, который ведет Министерство юстиции РФ, превысил 4600 позиций. Он пополняется на основании решений суда. Зачастую это районные суды субъектов федерации, которые не извещают издателей, авторов книг и статей о своих заседаниях. Некоторые внесения вызывают массу вопросов, особенно когда экстремистскими объявляются песни, картины, стихи и т.д., являющиеся острой сатирой, но никак не призывающие к беспорядкам или ненависти.

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