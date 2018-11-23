Во Владивостоке придумали новый вид запрещённой информации: изготовление оружия

Суд Советского района Владивостока признал запрещенной информацию, размещенную на одном из сайтов в интернете, представляющую собой подробную инструкцию по изготовлению огнестрельного оружия. Во время очередного прокурорского серфинга в сети был обнаружен видеоролик, автор которого подробно объяснял зрителям как самостоятельно изготовить гладкоствольное огнестрельное оружие в домашних условиях.

«При этом доступ к этой информации был свободным для просмотра неограниченному кругу из числа пользователей сети «Интернет», — уточнил прокурор Советского района Антон Каплунов. — Размещенная информация позволяла неограниченному числу лиц в отсутствие предусмотренного законодательством разрешения (лицензии) изготавливать оружие, а также использовать его».

Поскольку федеральным законом «Об оружии» установлено, что на территории Российской Федерации запрещен оборот оружия, изготовление оружия подлежит лицензированию, в целях ограничения доступа к данному Интернет-сайту прокурором района было предъявлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной.

На сайте прокуратуры говорится, что решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, информация, содержащая подробную инструкцию по изготовлению огнестрельного оружия, признана запрещенной.

По словам старшего помощника прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации Елены Телегиной, постановление суда будет направлено всем провайдерам Приморского края с требованием перекрыть пользователям интернета доступ к запрещенной информации.

Несомненно, преступности нанесён столь ощутимый удар, от которого она вряд ли уже оправится. Осталось только изъять из учебных заведений и архивов учебники по Начальной военной подготовке, дабы остановить распространение информации об устройстве оружия.

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