Тотальная слежка через «социальный кредит» заработает в Китае с 2020 года

Китай в 2020 году намерен развернуть на всей своей территории систему, которая будет следить за гражданами страны и формируя их «социальный рейтинг». Скорее всего, этим планам не суждено воплотиться в жизнь настолько быстро, как ожидают власти, однако успешное тестирование её уже проходит в нескольких регионах Китайской народной республики. В самом жестком виде она работает в Синьцзяне, регионе с преимущественно мусульманским населением на границе с Киргизией.

За нарушения закона, за которыми следит система распознавания лиц, гражданам начисляются баллы. Начисляемые системой «кредитные баллы» будут определять степень доступа китайских граждан к рабочим местям, общественным услугам, путешествиям и многим другим благам. Чем их больше, тем ниже рейтинг человека. Баллы начисляются за переход дороги в неположенном месте, курение в самолетах и скоростных поездах и другие правонарушения.

Китай давно экспериментирует с системами, которые оценивают своих граждан, поощряя хорошее поведение более широким доступом к услугам, в то же время наказывая плохие действия ограничениями и штрафами. Критики говорят, что такие шаги чреваты рисками. В результате может появиться система вроде Большого брата, где личность человека сведена всего лишь к его «табелю успеваемости».

Усилия Пекина являются самыми амбициозными среди более чем десятка городов, которые продвигают аналогичные программы. Если раньше система не позволяла «неблагонадежным» гражданам получать кредиты, то теперь на них будут наложены ограничения по перемещениям внутри страны и за её пределами.

Среди других ограничений для людей с низким социальным рейтингом:

• Регулирование скорости интернета;

• Запрет на обучение в лучших школах;

• Запрет на получение лучших рабочих мест;

• Запрет на заселение в лучшие отели;

• Публичное порицание;

• Снижение позиций на сайтах знакомств.

Похоже, что обучение в лучших школах, заселение в лучшие отели и прочие блага станут доступными только людям с хорошим рейтингам: волонтёрам в социальных организациях, донорам крови и другим гражданам, которые продемонстрировали полезное для общества поведение.

В соответствии с планом пекинского правительства, различные учреждения будут связывать базы данных, чтобы получить более подробную картину взаимодействия каждого жителя по спектру услуг. В предложении содержится призыв к учреждениям, включая органы по туризму, регулирующие предпринимательскую деятельность и транзитные органы, сотрудничать друг с другом.

Поскольку всё чаще применяются правила, заставляющие социальные сети и интернет-провайдеров бороться с анонимностью, а системы распознавания лиц становятся всё более популярными среди полицейских органов, то властям становится всё проще отслеживать граждан. Выявлять инакомыслящих будет легче, чем когда-либо прежде.

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