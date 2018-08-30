Google призвали не сотрудничать с китайской цензурой

Благодаря попавшим в прессу инсайдам из Google, мировая интернет-общественность узнала о существовании Dragonfly — отцензурированного проекта поисковой системы, который позволит Google вернуться на китайский рынок. По иронии судьбы, технический гигант покинул Китай в 2010 году, поскольку отказался выполнять условия по цензурированию контента, которые им выставили власти КНР. В то время как объявление о проекте вызвало возмущение среди сотрудников Google, команда менеджеров просто спрятала голову в песок, назвав просочившиеся в прессу сведения о Dragonfly «спекуляциями».

«Репортёры без границ» (RSF) особенно обеспокоены безопасностью журналистов и их источников, если вдруг Google решит следовать политике информационной цензуры и цифровой слежки, проводимой режимом главы КНР Си Цзиньпина. Китай в индексе свободы прессы RSF занимает 176 место из 180 стран, и там более 50 журналистов сейчас находятся в заключении.

В связи с этим, коалиция правозащитных организаций, в том числе RSF, направили официальное обращение на имя генерального директора Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai), в котором призвали калифорнийскую компанию не заигрывать с китайской цензурой, а продолжать сохранять верность ценностям, изложенным в Кодексе Поведения (Google Code of Conduct), Этической хартии (Ethical charter) и Манифесте бесплатного и открытого Интернета (Manifesto for a free and open internet).

"Репортеры без границ" и 12 других правозащитных организаций призвали @Google отказаться от запуска в Китае поисковика с цензурой https://t.co/B0Bk2tJQc6 #Китай pic.twitter.com/fsJRbUMqZF — Репортеры без границ (@RSF_ru) August 29, 2018

Организации, присоединившиеся к обращению:

Access Now

Amnesty International

Article 19

Center for Democracy and Technology

Committee to Protect Journalists

Electronic Frontier Foundation

Human Rights in China

Human Rights Watch

International Service for Human Rights (ISHR)

PEN International

Privacy International

Reporters sans frontières (RSF)

WITNESS

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