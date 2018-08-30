Google призвали не сотрудничать с китайской цензурой

Благодаря попавшим в прессу инсайдам из Google, мировая интернет-общественность узнала о существовании Dragonfly — отцензурированного проекта поисковой системы, который позволит Google вернуться на китайский рынок. По иронии судьбы, технический гигант покинул Китай в 2010 году, поскольку отказался выполнять условия по цензурированию контента, которые им выставили власти КНР. В то время как объявление о проекте вызвало возмущение среди сотрудников Google, команда менеджеров просто спрятала голову в песок, назвав просочившиеся в прессу сведения о Dragonfly «спекуляциями».
«Репортёры без границ» (RSF) особенно обеспокоены безопасностью журналистов и их источников, если вдруг Google решит следовать политике информационной цензуры и цифровой слежки, проводимой режимом главы КНР Си Цзиньпина. Китай в индексе свободы прессы RSF занимает 176 место из 180 стран, и там более 50 журналистов сейчас находятся в заключении.
В связи с этим, коалиция правозащитных организаций, в том числе RSF, направили официальное обращение на имя генерального директора Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai), в котором призвали калифорнийскую компанию не заигрывать с китайской цензурой, а продолжать сохранять верность ценностям, изложенным в Кодексе Поведения (Google Code of Conduct), Этической хартии (Ethical charter) и Манифесте бесплатного и открытого Интернета (Manifesto for a free and open internet).
"Репортеры без границ" и 12 других правозащитных организаций призвали @Google отказаться от запуска в Китае поисковика с цензурой https://t.co/B0Bk2tJQc6 #Китай pic.twitter.com/fsJRbUMqZF
— Репортеры без границ (@RSF_ru) August 29, 2018
Организации, присоединившиеся к обращению:
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