Мегафон и Ростелеком хотят натянуть «пакет Яровой» на Google и Facebook

Российские телекоммуникационные компании Ростелеком и Мегафон разработали законопроект, который позволит с 1 января 2019 года переложить часть затрат на исполнение «пакета Яровой» на иностранные интернет-компании, такие как Google, Facebook и другие, рассказали Reuters топ-менеджеры двух российских операторов связи.

Федеральный закон 374-ФЗ обязывает операторов связи с 1 июля 2018 года в течение полугода хранить все телефонные переговоры и SMS своих абонентов, а с 1 октября – в течение месяца хранить весь их интернет-трафик. Эта информация необходима правоохранительным органам, в частности, ФСБ.

Согласно тексту законопроекта, копия которого есть в распоряжении Reuters, операторы предлагают ввести в законодательство понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компании, попадающие под это определение, будут обязаны заключить договор и выплачивать компенсацию операторам за хранение их контента, которого требует «закон Яровой».

В случае же отказа зарубежных компаний взять на себя часть затрат Роскомнадзор получит право ограничивать скорость пропуска трафика их ресурсам. Направить документ в правительство планируется «как только все операторы придут к согласованной позиции».

«В любой непонятной ситуации — облагай налогом Гугл», — иронизирует по поводу данной инициативы в своём Telegram-канале исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев. И действительно, если законопроект операторов получит одобрение Госдумы, Совфеда и Кремля, то российские пользователи попадут в очередную крайне интересную ситуацию. Федеральный закон 374-ФЗ в своё время не просто не получил одобрения российской общественности, но и вызвал у особо активной её части волну протестов, поскольку многие понимали опасность предоставления властям слишком широких полномочий по вмешательству в личную жизнь россиян, а также неизбежность возникновения поистине космических расходов на внедрение сомнительных требований закона, которые в итоге лягут на плечи пользователей. Однако это не помешало властям в ускоренном порядке принять «пакет Яровой», по сути проигнорировав мнение и экспертов, и, собственно, российских пользователей (напомним, уже два года исполнилось петиции на РОИ за отмену 374-ФЗ, набравшей в кратчайшие сроки 100 000 голосов россиян, которую власти в итоге рассматривать отказались). В ситуации, когда необходимо было руководствоваться интересами тех, кто им платит деньги, т.е. — российских пользователей, операторы связи в период принятия «пакета Яровой» заняли скорее выжидательную позицию, позволив некомпетентным людям во власти принимать мало связанный с реальностью пакет законов. Странно, что операторы «большой четвёрки» не включили в тот момент все свои лоббистские ресурсы. Но зато сейчас они с лёгкостью перекладывают ответственность за собственную нерешительность на иностранные интернет-компании, от которых, напомним, зависит и свобода получения, обмена, распространения россиянами информации, да и в целом — работа электронных устройств (android, iOS), интернет-сервисов (Gmail, WhatsApp, Hangouts, синхронизированных с устройствами блокнотов, адресных книг и т.п.), доступ к которым они планируют замедлить, если заграничные компании не раскошелятся на «пакет Яровой».

Кроме этого, предложение Ростелекома и Мегафона — грубое нарушение сетевого нейтралитета, на который российские телеком-монополисты уже давно поглядывают искоса. Еще весной текущего года президент Ростелекома Михаил Осеевский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), предложил отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент, а также высказал мысль компенсировать затраты на исполнение «пакета Яровой» за счёт иностранных интернет- и медиа-компаний. Как видим, сейчас свои лоббистские планы телеком-монополисты пытаются воплотить в жизнь.

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