Верховный суд: не все граждане со «шпионскими» гаджетами — шпионы

Пленум Верховного суда предложил ограничить привлечение к уголовной ответственности владельцев специальных технических средств для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). Об этом сообщается в проекте постановления пленума.

В частности, ВС РФ считает, что гражданин, который купил шпионскую технику и «добросовестно заблуждался относительно ее фактического предназначения», принимая ее, например, за бытовое устройство, должен освобождаться от уголовной ответственности. В постановлении говорится:

«Сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких технических средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, и добросовестно заблуждалось относительно его фактического предназначения)»… Не могут быть квалифицированы по этой статье «действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными, и не предполагало использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан (включая вмешательство в чужую личную жизнь)».

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Однако специальными техсредствами могут быть признаны и обычные смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и другие бытовые приборы «при условии, если им преднамеренно, путём специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию». В таких случаях суд должен получить заключение эксперта.

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