Россиян продолжают наказывать за «шпионские» гаджеты

С момента, когда Генпрокуратура пообещала разобраться с правоприменением статьи 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»? прошло уже почти девять месяцев, а значит за это время надзорное ведомство должно было уже что-то «родить», но, судя по возбуждаемым против граждан России уголовным делам за приобретение или реализацию соответствующих устройств, никаких системных подвижек не произошло. Даже оправдание курганского фермера Евгения Васильева, который попал в поле зрения силовиков, приобретя GPS-трекер для коровы, нельзя отнести к примерам системных изменений — его дело было решено в «ручном» режиме, когда вокруг него возник широкий резонанс, после чего об этом случае на пресс-конференции рассказали Президенту РФ Владимиру Путину. Новости о судах или возбуждаемых против граждан уголовных делах, попавшихся на покупке или продаже гаджетов, которые можно отнести к «предназначенным для негласного получения информации», появляются в информационном поле с завидным постоянством.

Кроме этого, пресс-релизы судов и прокуратур очень скудны на подробности, поэтому зачастую по опубликованным ими сведениям сложно судить, насколько правомерно был наказан тот или иной гражданин, особенно с учётом такой разной суровости наказаний по каждому случаю. Впрочем, это касается не только отчетов о делах, возбуждённых по ст.138.1. Та же самая ситуация с «антиэкстремизмом», с прокурорскими запретами биткоин-сайтов, анонимайзеров и так далее.

Проведя небольшой мониторинг Сети на предмет наказаний за нарушение ст.138.1, РосКомСвобода обнаружила только за этот месяц несколько подобных случаев, произошедших в самых разных регионах России.

В начале сентября текущего года стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки.

«По версии следствия, в июне 2018 года подозреваемый посредством сети Интернет приобрел специальное техническое средство – авторучку-видеорегистратор китайского производства со встроенной фото-видео камерой и микрофоном, предназначенное для негласного получения информации», – сообщила официальный представитель краевого управления СКР Елена Матафонова.

По ее словам, осуществив приобретение авторучки, мужчина нарушил требования федерального законодательства, в соответствии с которым, свободный оборот подобных спецсредств запрещен, а деятельность по их реализации и приобретению в целях продажи подлежит лицензированию.

Уголовное дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Максимальное наказание по этой статье – четыре года колонии.

В середине сентября УФСБ России по Белгородской области сообщила о пресечении «незаконной поставки из Московского региона специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Выяснилось, что её организатором является житель области, который планировал сбывать устройства на территории области.

Молодой человек был задержан силовиками при продаже GPS-трекера, оснащённого функцией негласного контроля акустической информации. Экспертиза признала устройство специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации.

Октябрьский районный суд Белгорода признал жителя области виновным по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 3 месяца и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В Сочи за незаконную продажу прослушивающих устройств был оштрафован 35-летний житель Кубани. Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчину задержали пограничники весной прошлого года в Сочи. Он решил заняться продажей подслушивающих устройств, несмотря на то, что оборот подобных технических средств в России запрещен.

Мужчина покупал устройство с портативным GPS-микрофоном на специализированном сайте в интернете, а затем перепродавал его с наценкой. Задержали его в ходе «проверочной закупки». Прослушивающее устройство изъяли. Экспертиза установила, что оно предназначено для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. Во время следствия мужчина, игнорируя подписку о невыезде, пытался скрыться от следственных органов. В Сочи суд признал его виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ГУ МВД по Красноярскому краю сообщило о задержании молодого человека, выложившего на сайте «Авито» объявление о продаже скрытой камеры наблюдения, находящейся в противопожарном датчике.

Отдел «К» вместе с УФСБ зафиксировали факт продажи камеры и задержали 22-летнего продавца — тот передал органам еще девять таких устройств.

Эксперты признали, что изъятая техника относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Молодой человек рассказал стражам порядка, что он закупил камеры через интернет для дальнейшей перепродажи.

Возбуждено дело за незаконный оборот спецприборов, по ст. 138.1 УК РФ продавцу грозит до 4 лет лишения свободы.

На днях Советский районный суд города Махачкалы с участием прокуратуры Республики Дагестан (РД) вынес в отношении жителя дагестанской столицы приговор. Осужденный признан виновным за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об это сообщается на сайте прокуратуры РД.

Как установили в судебном заседании, в прошлом году в сети «Интернет» злоумышленник оформил заказ на приобретение часов (наручных) с СИМ-картой с трекером, они относятся к категории специальных техсредств, предназначенных для негласного получения акустической информации а также негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов. К свободному распространению на территории РФ такие спецсредства запрещены.

Мужчина получил указанное техническое средство, оплатив 3,5 тыс. неустановленному следствием продавцу. Приобретенный товар злоумышленник сбыл условному покупателю, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Осужденному назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Как уже говорилось выше, география вынесенных приговоров и возбуждаемых дел очень обширна. То же самое можно сказать и о суровости наказаний, которое варьируется от штрафов в десятки тысяч рублей до реальных тюремных сроков. А пресс-релизы составлены так, что пользователи могут отнести к запрещенным гаджетам слишком широкий спектр устройств. Хотелось бы гораздо большей прозрачности от наших силовых и судебных органов в этом вопросе.

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