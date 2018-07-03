Законопроект ФСБ может сделать вне закона записывающее ПО на смартфонах

Во второй половине июня текущего года Федеральная служба безопасности России выложила на общественное обсуждение проект закона, который должен уточнить статью о «шпионских гаджетах», в последнее время вызывающей множество споров из-за некорректного её правоприменения. Недавно там появился сам текст законопроекта, и его вряд ли можно назвать не вызывающим опасения.

В старом законе нет определения «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», и в новом законопроекте ФСБ предложила относить к ним любые приборы, комплексы, инструменты или компьютерные программы, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

Цель предложения состоит в предупреждении преступлений, связанных с незаконным оборотом «таких средств», отметили в ведомстве.

В пояснительной записке к законопроектам сказано, что новое значение термина основано на позиции Конституционного суда. Но в постановлении КС нет прямого указания на то, что программы тоже относятся к специальным техническим средствам.

«Хорошо что до программного обеспечения еще не добрались, ведь на телефонах с системой Android есть полно программ, позволяющих незаметно, одновременно с использованием других функций, и видео снимать и аудио записывать», — рассуждает Дмитрий Динзе о применении статьи 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), которую и хотят «исправить» силовики.

По мнению ФСБ, новое определение позволит отличать шпионские устройства от приборов, которые рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем. Каким образом будут расценивать смартфоны, в которых есть диктофоны и видеокамеры, неизвестно.

Напомним, вопросы к правоприменению статьи 138.1 УК РФ возникли после того, как общественности стал известен случай курганским фермером Евгением Васильевым, который приобрел GPS-трекер, чтоб следить за скотиной, но был задержан силовиками прямо на почте. В декабре 2017 года журналист RT на большой пресс-конференции Владимира Путина задал президенту вопрос о нём, и глава государства заявил, что «даже не знает, что есть такая статья», но пообещал ознакомиться с ней и «урегулировать» противоречия. Дело фермера закрыли, прокуратура извинилась.

Общественное обсуждение законопроекта ФСБ «о шпионских гаджетах» продлится до 17 июля текущего года. Если у вас есть какие-либо пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице документа

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