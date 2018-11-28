Минтруд предлагает старшеклассникам освоить профессию «цифрового куратора»

Учащиеся 10 и 11 классов школ и студенты смогут пройти подготовку на цифровых кураторов, сообщили в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда РФ.

Профстандарт для новой профессии утвержден Минтрудом и зарегистрирован в Минюсте. В рамках новой специальности определены две квалификации – консультант и ассистент консультанта.

«Внедрение в жизнь цифровых технологий и электронных сервисов позволяет намного быстрее и эффективнее решать многие вопросы Для повышения качества жизни важно развивать такие компетенции, в первую очередь, у пожилых людей. Для этого и нужна профессия цифровой куратор», — говорит гендиректор ВНИИ Дмитрий Платыгин.

Он отметил, что в проект планируется вовлекать способную и инициативную молодежь, в том числе студентов и школьников. «Для учащихся 10 и 11 классов появляется возможность получить современную профессию, развить умение свободно общаться с людьми разного возраста и социальных групп», — пояснил Платыгин.

К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии «цифровой куратор». На основе профессионального стандарта будет формироваться образовательный стандарт и идти вся дальнейшая работа по подготовке специалистов в новой области.

«Официальное признание новой профессии — это важнейший, но только первый этап реализации задуманного. До 2024 года нам предстоит создать тысячу центров цифровой грамотности в 85 регионах России, подготовить 10 тысяч цифровых кураторов и обучить по программам цифровой грамотности 2 млн граждан», — сообщает председатель Российского общества «Знание», зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

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