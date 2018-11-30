Пермский край углубляется в мониторинг ВКонтакте

В ходе мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер, размещённый Министерством территориальной безопасности Пермского края, по большинству заявленных характеристик очень похожий на выложенный в сентябре текущего года краевым ГУ МВД, и эта схожесть проявилась не только в названии — «Предоставление права на использование специализированной программы для ЭВМ: Поисково-аналитической системы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте» на условиях простой (неисключительной) лицензии». Правда, начальная сумма этой закупки в три раза выше, чем у предыдущей — 480 тысяч рублей.

Как и в предыдущем случае, Заказчика интересует программа, функционал которой позволяет осуществлять только поиск, мониторинг и анализ информации из ВКонтакте без возможности работы с контентом. «Для работы с контентом социальной сети «ВКонтакте» необходимо наличие действующего профиля пользователя», — уточняется в документах к тендеру.

Право на использование Программы предоставляется на срок: с момента заключения контракта по 31.12.2019 включительно. По истечении этого срока права использования Программы автоматически прекращаются. Как видно из информации на главной странице закупки, Заказчику нужно, чтоб программа проработала 12 месяцев. Т.е. на каждый месяц — по 40 000 рублей.

Программа должна быть обязательно включена в «Импортозамещённый реестр» Минцифры https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/. Как и в случае с пермским МВД, приобретаемая Министерством тербезопасности программа рассчитана на пятерых пользователей.

Перед началом работы с Программой, Исполнитель обязан продемонстрировать Заказчику в т.ч. дистанционно посредством телекоммуникационной сети Интернет видеоматериалы по пользованию Программой, куда входят следующие дисциплины:

Введение в курс, «Онлайн пространство и социальные сети как среда распространения идеологии экстремизма и терроризма», «Программа, как средство информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в пространстве социальной сети «Вконтакте»», «Практическое использование Программы для выявления фактов распространения идеологии экстремизма в пространстве социальной сети «Вконтакте»», «Практическое использование Программы для выявления фактов распространения идеологии терроризма в пространстве социальной сети «Вконтакте»», «Информационная безопасность».

Сбор данных должен осуществляться по географическому признаку – со всех открытых групп и страниц профилей пользователей с признаками принадлежности к Пермскому краю с детализацией до уровня малых населенных пунктов. Модули сбора и обработки данных Программы должны обеспечивать обновление данных, предполагающее дозагрузку данных (контента, данных и метаданных пользователей, размещенных в открытом доступе социальной сети «ВКонтакте»).

Обновление должно осуществляться ежесуточно в автоматическом режиме. Любые загруженные в базу данных (БД) данные, независимо от их текущей актуальности, в течение срока действия Контракта удалению из БД не подлежат. «По достижении цели заключения Контракта, — говорится в техническом задании, — а также по истечении срока действия Контракта, Исполнитель обязан прекратить поиск, мониторинг и анализ информации из социальной сети «ВКонтакте» и уничтожить данные, переданные Программой Заказчику в виде персональных данных профиля пользователя (контента) или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30-ти (тридцати дней) с даты достижения цели Контракта или истечении срока действия Контракта».

Программа должна обеспечивать Пользователю возможность в автоматизированном режиме решать следующие задачи:

— поиск контента и профилей пользователей по открытому пространству социальной сети «ВКонтакте» в соответствии с заданными критериями и условиями;

— анализ данных, размещенных в открытом пространстве социальной сети «ВКонтакте», в соответствии с заданными критериями и условиями;

— мониторинг результатов поисковых и аналитических запросов в соответствии с параметрами.

Поиск, анализ и мониторинг данных должны осуществляться в пределах сообществ и страниц профилей социальной сети «ВКонтакте», доступ к которым не ограничен настройками доступа / приватности.

Программа должна позволять исследовать следующие категории информации:

— контент, размещенный пользователями в сообществах и на страницах профилей пользователей: посты, репосты, комментарии, мультимедийные материалы (графическое изображение, видеозапись и пр.);

— данные профилей пользователей: демографические признаки, контактные данные и пр. анкетные данные.

Дата окончания подачи заявок — 06.12.2018, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 07.12.2018, дата проведения аукциона в электронной форме — 10.12.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями в данном контракте, и как только станет известен победитель, сообщим об этом.

В сентябре текущего года вышеупомянутое Министерство тербезопасности Пермского края уже размещало заказ на сайте госзакупок — «Оказание услуг по проведению лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера и террористической направленности». Начальная стоимость — 2 миллиона рублей. Во второй половине октября победителем этого тендера стала Автономная некоммерческая организация «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки», существенно «сбившая» цену — до 300 000 рублей. Конкурентом у неё выступило Общество с ограниченной ответственностью независимое профессиональное объединение «Эксперт Союз», просившее за свои услуги на 10 тысяч рублей больше.

.



.

Читайте также:

В Пермском крае власти организуют интернет-слежку за детьми

🔓

Власти Пермского края ищут специалистов по выявлению экстремистских высказываний

🔓

ГУ МВД Пермского края закупает софт для мониторинга ВКонтакте

🔓

В Пермском крае запустят «Фоб» для поиска экстремизма в интернете

🔓

МВД Новосибирской области закупает систему слежения за онлайн-экстремизмом «Фоб»

.