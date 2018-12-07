Tor Project: Борьба с цензурой в Интернете

Цензура — это своеобразная игра в кошки-мышки, её методы становятся всё более изощрёнными, поэтому в некоторых случаях «поймать за руку» власти бывает достаточно сложно, и лишь благодаря массовой помощи проектам, которые борются с нею, это становится возможным. Tor Project разместил у себя на сайте публикацию «Сила в цифрах», которая входит в серию блогов, инициированных в рамках кампании по сбору информации [о цензуре в мире] в 2018 году. «Мы поддерживаем анонимность, и движение к свободе интернета становится сильнее, когда мы сражаемся вместе», заявляет команда Tor Project, приглашая всех пользователей, которым небезразлична судьба свободного интернета, присоединиться к кампании.



Представьте, что вы должны платить дополнительный налог своему правительству за доступ к социальным сетям. А люди в Уганде уже должны это делать.

Представьте, что вы не можете получить доступ к Instagram или Telegram во время демонстрации или протеста. Люди в Иране испытали такое в 2018 году.

Теперь представьте себе, что вы не можете получить доступ к сайтам, связанным с референдумом, во время референдума. Люди в Европе пережили это в прошлом году.

«Интернет-цензура становится повсеместной, но не все случаи цензуры легко идентифицировать и подтвердить», — отмечает Tor Project. Если вы живете в стране, где правительство подвергает интернет цензуре, вы обратите внимание на попытки заблокировать популярные платформы (например, WhatsApp или Facebook), но вы можете не заметить блокировку сайтов ЛГБТИ в Индонезии, ограничение доступа к сайтам этнических меньшинств в Пакистане или блокировки групп каких-либо других меньшинств в других местах. Большинство методов цензуры, которыми пользуются провайдеры интернет-услуг по всему миру, достаточно тонкие, что затрудняет возможность отличить преднамеренную правительственную цензуру от кратковременных сбоев сети, случаев блокировки со стороны сервера или других проблем.

«Поэтому важна транспарентность цензуры», — отмечает Tor.

Проекту необходимо знать, какие онлайн-сервисы заблокированы, и каким образом это было сделано. «Нам нужно знать, какие интернет-провайдеры осуществляют цензуру, — говорится в публикации. — Нам также необходимо знать, где происходит интернет-цензура, чтобы изучить это в рамках юридического, политического, социального, экономического и культурного контекста страны. Этот уровень прозрачности имеет важное значение для поддержки общественных дискуссий и ограничения возможности злоупотреблений».

«В общем, нам нужны доказательства интернет-цензуры, — резюмирует Tor Project, — и вы можете помочь нам собрать такие доказательства, запустив OONI Probe — наше программное обеспечение, предназначенное для измерения цензуры в Интернете и других форм сетевых помех».

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Censorship is a cat-and-mouse game. As censorship techniques become more sophisticated, more of us need to hold the censors to account. Together, we have strength in numbers. Support the fight against internet censorship!https://t.co/bdP46mHG6u #StrengthInNumbers pic.twitter.com/pQpOlyqs2s — OONI (@OpenObservatory) December 5, 2018

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С 2012 года команда одного из проектов Tor, — Open Observatory of Network Interference (OONI), — разрабатывает и тестирует различное свободное программное обеспечение, направленное на то, чтобы любой человек на планете мог исследовать свой интернет на доступность и раскрывать интернет-цензуру.

Чтоб повысить прозрачность, OONI собирает сетевые измерения со всего мира, открыто публикуя их каждый день. «Благодаря нашему глобальному сообществу, — отмечает Tor, — за последние шесть лет были собраны миллионы сетевых измерений. В 2018 году тестирование от OONI Probe проводилось добровольцами каждый месяц в более чем 200 странах, измеряя тысячи различных сетей в самых разных странах».

В результате набор данных OONI стал, пожалуй, крупнейшим общедоступным ресурсом об интернет-цензуре на сегодня. Это постоянно растущий архив, который обеспечивает моментальную фиксацию фактов цензуры в тысячах сетей по всему миру, и он показывает — как она меняется с течением времени.

Вы можете внести свой вклад в этот архив, запустив OONI Probe вместе с сотнями тысяч членов сообщества по всему миру.

Данные OONI проливают свет на блокировку сотен медиа-сайтов в Египте, ограничение доступа к социальным сетям во время волны протестов в Эфиопии (и разблокирование сайтов при новом премьер-министре), фактическое введение угандийскими интернет-провайдерами налог на соцсети, блокировку обменников валюты в Венесуэле и на многие другие случаи.

«Поскольку измерения OONI публикуются открыто, вы можете проверить наши результаты цензуры, — отмечает Tor, — и использовать данные как часть ваших собственных исследований, политики и усилий по продвижению свободы — как Freedom House, Amnesty International, так и многих наших местных партнеров. Вы также можете координировать кампании по измерению цензуры, привлекать местные сообщества с использованием наших открытых инструментов, методологий и данных для лучшего понимания и борьбы с цензурой в Интернете».

Данная работа ещё далека от завершения, поскольку цензура — это как игра в кошки-мышки, она с каждым разом становится всё более изощрённой, её методы всё усложняются и усложняются, и поэтому необходимо разработать более сложные тесты обнаружения таких ограничений в интернете, а также более сложные методы обхода блокировок для проекта Tor. Присоединиться к этой битве можно также, осуществив пожертвование. Поддерживая проект Tor OONI, вы даёте возможность разрабатывать более сложные методологии, более удобные приложения, более доступные ресурсы данных и публиковать более точные исследовательские отчеты.

«Вы позволяете нам эффективнее поддерживать сообщества по защите прав человека во всем мире, — резюмирует Tor. — Пожертвуйте сегодня, и Mozilla будет соответствовать вашему пожертвованию».

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