Tor Project: Борьба с цензурой в Интернете

Цензура — это своеобразная игра в кошки-мышки, её методы становятся всё более изощрёнными, поэтому в некоторых случаях «поймать за руку» власти бывает достаточно сложно, и лишь благодаря массовой помощи проектам, которые борются с нею, это становится возможным. Tor Project разместил у себя на сайте публикацию «Сила в цифрах», которая входит в серию блогов, инициированных в рамках кампании по сбору информации [о цензуре в мире] в 2018 году. «Мы поддерживаем анонимность, и движение к свободе интернета становится сильнее, когда мы сражаемся вместе», заявляет команда Tor Project, приглашая всех пользователей, которым небезразлична судьба свободного интернета, присоединиться к кампании.



Представьте, что вы должны платить дополнительный налог своему правительству за доступ к социальным сетям. А люди в Уганде уже должны это делать.

Представьте, что вы не можете получить доступ к Instagram или Telegram во время демонстрации или протеста. Люди в Иране испытали такое в 2018 году.

Теперь представьте себе, что вы не можете получить доступ к сайтам, связанным с референдумом, во время референдума. Люди в Европе пережили это в прошлом году.

«Интернет-цензура становится повсеместной, но не все случаи цензуры легко идентифицировать и подтвердить», — отмечает Tor Project. Если вы живете в стране, где правительство подвергает интернет цензуре, вы обратите внимание на попытки заблокировать популярные платформы (например, WhatsApp или Facebook), но вы можете не заметить блокировку сайтов ЛГБТИ в Индонезии, ограничение доступа к сайтам этнических меньшинств в Пакистане или блокировки групп каких-либо других меньшинств в других местах. Большинство методов цензуры, которыми пользуются провайдеры интернет-услуг по всему миру, достаточно тонкие, что затрудняет возможность отличить преднамеренную правительственную цензуру от кратковременных сбоев сети, случаев блокировки со стороны сервера или других проблем.

«Поэтому важна транспарентность цензуры», — отмечает Tor.

Проекту необходимо знать, какие онлайн-сервисы заблокированы, и каким образом это было сделано. «Нам нужно знать, какие интернет-провайдеры осуществляют цензуру, — говорится в публикации. — Нам также необходимо знать, где происходит интернет-цензура, чтобы изучить это в рамках юридического, политического, социального, экономического и культурного контекста страны. Этот уровень прозрачности имеет важное значение для поддержки общественных дискуссий и ограничения возможности злоупотреблений».

«В общем, нам нужны доказательства интернет-цензуры, — резюмирует Tor Project, — и вы можете помочь нам собрать такие доказательства, запустив OONI Probe — наше программное обеспечение, предназначенное для измерения цензуры в Интернете и других форм сетевых помех».

