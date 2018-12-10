Полицейский проиграл суд блогеру в деле о защите чести

Конфликт между представителем правоохранительных органов и блогером начался в январе текущего года. Фотография Дениса Безызвестных была размещена на сайте куйбышевской полиции в разделе «Розыск особо опасных преступников», поскольку блогер подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК). В ответ Безызвестных снял видео, где заявил, что дела против него сфабрикованы. Кроме того, он вставил в ролик фотографию начальника межмуниципального отдела по городу Куйбышеву Александра Госперского с такой же подписью. После этого рубрику на сайте переименовали на «Внимание, розыск!», а упоминание о Безызвестных убрали с сайта. Однако Госперский после выхода видео подал к блогеру иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Куйбышевский районный суд в августе 2018 года постановил удовлетворить требования Госперского к Безызвестных, удалить ролик и выплатить компенсацию в размере 200 000 рублей. «В удовлетворении остальной части иска отказать», — говорится в решении райсуда.

Блогер подал апелляцию в Новосибирский областной суд, который постановил отменить решение нижестоящей инстанции и вынес собственное определение.

«В настоящем деле важно учесть обстоятельства, предшествующие созданию вымышленной рубрики „Розыск особо опасных преступников“ в личном видеоблоге ответчика: в ноябре 2017 года ответчик обнаружил, что его фотография размещена на официальном сайте Межрайонного отдела МВД России „Куйбышевский“ в разделе „Розыск преступников“. Вместе с тем в отношении него не было вынесено обвинительного приговора, он не был признан виновным в совершении преступления, ему лишь предъявлено обвинение и до сегодняшнего момента он является подозреваемым», — говорится в апелляционном определении.

Суд также указывает, что публикация фотографии Безызвестных в разделе «Розыск преступников» нарушила его право на презумпцию невиновности. «Фактически ответчик по настоящему делу был признан виновным в совершении уголовного дела без вступившего в законную силу обвинительного приговора суда», — отмечается в документе.

В определении сказано, что, несмотря на признание МВД незаконности таких действий, виновные лица не понесли наказания. Безызвестных, говорится в постановлении, не стал обращаться с иском в суд и требовать компенсацию морального вреда.

Свое решение областной суд мотивировал не только законами РФ и постановлениями пленума Верховного суда, но и практикой ЕСПЧ. В частности, напомнив, что «в отношении государственных служащих, действующих в официальном качестве, как и политиков, рамки допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц».

Комментируя исход дела в своем Facebook, Денис Безызвестных заявил, что обратится в Высшую квалификационную коллегию судей с требованием лишить статуса куйбышевского судью Игоря Исаева, удовлетворившего иск Госперского. Также блогер планирует обратиться к главе новосибирского МВД Юрию Стерликову с требованием «оздоровить кадровый состав руководства куйбышевской полиции».

Напомним, в ноябре текущего года юристам РосКомСвободы и Центра цифровых прав удалось взыскать с прокуратуры Санкт-Петербурга 150 тысяч рублей в пользу владельца интернет-предпринимателя Николая Токошкурова в счёт возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела о незаконной блокировке принадлежащего ему сайта bitcoininfo.ru. А недавно жительница Саратова, выкладывавшая в YouTube частушки о судьях, отсудила 15000 ₽ за незаконное уголовное преследование. Ответчиками по делу «О возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда» выступали Следственный комитет и Минфин России.

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