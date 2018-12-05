Москалькова предложила изъять из 282 статьи норму о «социальных группах»

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой были направлены поправки к законопроектам о частичной декриминализации ст.282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), внесённым Президентом РФ Владимиром Путиным.

Во-первых, Москалькова предложила изъять как из ст. 282 УК, так и из предлагаемой новой ст. 20.3.1 КоАП упоминание действий, совершенных по признаку «принадлежности к какой-либо социальной группе» – поскольку этот термин «является недостаточно определенным, и, как свидетельствует правоприменительная практика, его применение становится произвольным».

Во-вторых, в целях гуманизации предлагается исключить слова об «унижении достоинства человека либо группы лиц» из диспозиции ст. 282 УК и наказывать за такие действия только в административном порядке.

Третье предложение Москальковой состоит в том, чтобы уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 УК наступала только в том случае, если гражданин был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния «более двух раз в течение одного года». Эта поправка вносится «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершаемые не систематически и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Напомним, в нынешнем варианте законопроекта уголовная ответственность наступает уже за второе за год нарушение.

Информационно-аналитический центр «Сова» заявил о своей поддержке инициативы омбудсмена, поскольку полагает, что данные поправки способны сократить размах неправомерных и непропорциональных преследований по ст. 282 УК.

Ранее уполномоченный по правам человека неоднократно высказывалась реформирование антиэкстремистского законодательства, а также отмечала, что статья 282 УК РФ «сконструирована ущербно».

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