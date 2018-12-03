Новгородская область призывает «Демона Лапласа» для слежки за пользователями

РосКомСвобода, проводя мониторинг портала госзакупок, обнаружила тендер, размещённый администрацией губернатора Новгородской области на «Оказание услуг по сопровождению программного комплекса для мониторинга социальных сетей и онлайн-СМИ «Демон Лапласа» с предоставлением неисключительных (пользовательских) прав на его использование».

Цена — 1 000 000 рублей.

Данное ПО, разработанное АНО «Центр исследований легитимности и политического протеста» (АНО «ЦЛП»), было представлено в 2015 году как система мониторинга и оперативного предупреждения несогласованных акций и митингов.

Эта разработка в своё время прославилась в т.ч. и тем, что благодаря доносу от ее создателей в правоохранительные органы, центр «Э» заинтересовался легендой русского панк-рока Романом Неумоевым, имевшим неосторожность сохранить у себя на странице ВКонтакте запрещённую песню.

Руководитель «ЦЛП» Евгений Венедиктов в беседе с журналистами заявлял, что сформированные системой списки организация направляет в прокуратуру и МВД через их интернет-приемные, и «только за четвертый квартал 2016 года мы обнаружили больше 10 тысяч экстремистских публикаций в десяти регионах страны». По словам Венедиктова, они не квалифицируют «запрещёнку» по статьям, а просто констатируют факт публикации: «Обращений много: центральная Россия и Северный Кавказ, северо-запад страны, Сибирь и юг. Мы не ведем статистики привлечения к ответственности — это дело полиции».

Сначала появился первый блок проекта (всего «демон» состоит из 20 частей), направленный на фиксацию в соцсетях сообщений, мобилизующих граждан к протестам — как предполагает Венедиктов, протесты можно предсказывать, изучая статистику постов. При этом, по заверениям создателя, программа способна посылать СМС-оповещения о готовящихся акциях любому, кто будет включен в список получателей. Видимо, опция по доносительству на пользователей, размещающих просто запрещённый контент, появилась позже — по крайней мере, проблемы у вышеупомянутого панк-музыканта Неумоева из-за неё возникли уже в начале февраля прошлого года. Правда, использовалась ли эта программа, или работа «волонтёров», проводивших самый простой мониторинг ВКонтакте на поиск запрещённого контента, сказать пока трудно.

АНО «ЦЛП» зарегистрирована в 2014 году в Москве, но продажей вышеупомянутого «кибердоносчика» занимается открытое Венедиктовым в Великом Новгороде одноимённое ООО, у которого правительство Новгородской области в декабре прошлого года заказало «услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем» на ту же сумму, — 1 млн рублей. Как следует из документации на сайте госзакупок, речь идёт именно о «Демоне Лапласа».

Новый контракт, размещённый на сайте госзакупок уже администрацией губернатора Новгородской области, по цене никак не отличается от предыдущего. Судя по всему, функционалом — тоже.

«Программный комплекс, — сказано в техническом задании, — использует технологии поиска и анализа данных с упоминаниями выбранных Заказчиком объектов мониторинга, автоматизированно собирает данные статистической активности пользователей социальных сетей, фиксирует силу внутренних связей в группах и сообществах, строит сетевую визуализацию пользователей социальных сетей, автоматизирует процессы сбора информации о распространяемом пользователями контенте и фиксирует рост аудитории групп и сетевых сообществ, ранжирует по месту проживания и возрасту подписчиков».

Программный комплекс обеспечивает управление составом площадок, подлежащих мониторингу, и даёт возможность определения частоты их индексации, в том числе работает со сложными для индексации площадками, например, страницами, профилями и группами «Фейсбук». Также он позволяет оперативно фиксировать появление в социальных сетях статистических аномалий, рост числа опубликованных комментариев на интересующую аналитика тему. Кроме этого, программа находит в сети Интернет пользователей, «распространяющих специализированный контент».

В программном комплексе реализованы следующие программные решения или модули, функционирующие независимо друг от друга:

1. Модуль фиксации расслоения общей массы исследуемых объектов на основе индекса поляризации пользователей социальной сети «ВКонтакте».

2. Модуль распределения пользователей социальной сети «Вконтакте» состоящих в тех или иных группах с региональной и возрастной сортировкой.

3. Модуль подсчета ссылочного контента в группах социальной сети «Вконтакте».

4. Модуль сетевого анализа и визуализации в социальной сети «Вконтакте».

5. Модуль автоматической публикации новостей на стенах аккаунтов, аутентифицированных системой в социальной сети «Вконтакте».

6. Модуль оперативного статистического мониторинга социальной сети «Вконтакте».

7. Модуль поиска ключевых значений в конкретных группах и публичных страницах социальной сети «Вконтакте».

8. Модуль автоматизированного поиска контента в социальной сети «Вконтакте» (Ангел ХранителЪ).

9. Модуль поиска ключевых слов в социальной сети Вконтакте. (Лента новостей).

10. Парсер форумов, работающих на CMS IP.Board.

11. Модуль визуализации социальной сети «Фейсбук».

12. Модуль поиска ключевых значений в группах, профилях и публичных страницах социальной сети «Фейсбук».

13. Модуль статистического мониторинга микроблогов «Твиттер».

14. Модуль поиска ключевых фраз во всей в сети микроблогов «Твиттер». (Лента Новостей)

15. Поиск ключевых значений в конкретных аккаунтах «Твиттер».

16. Модуль поиска ключевых значений в блогах Живого Журнала (Livejournal.com) по средствам RSS-ленты.

17. Модуль мониторинга онлайн-СМИ по средствам RSS-ленты.

Напомним, ранее «Модуль автоматизированного поиска контента в социальной сети Вконтакте (Ангел ХранителЪ)» упоминался в тендере Министерства внутренних дел Республики Хакасия.

«Исполнитель, — также указано в техзадании, — должен предоставить Заказчику неисключительные (пользовательские) права на использование 1 (одной) серверной части программного комплекса и 20 клиентских. Срок действия неисключительных (пользовательских) прав составляет 12 месяцев с момента их передачи».

Дата окончания подачи заявок — 11.12.2018, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 12.12.2018, дата проведения аукциона в электронной форме — 17.12.2018 г.

Мы проследим за всеми изменениями в данном тендере, и как только окончательно станут известны сумма и исполнитель (хотя в данном случае это скорее формальность), сообщим об этом.

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