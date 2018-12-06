Автор частушек о судьях отсудила 15000 ₽ за незаконное уголовное преследование

Заводской районный суд Саратова постановил выплатить 15 тысяч рублей компенсации 42-летней Наталье Ковалевой, которую обвиняли в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК) из-за частушек о местных судьях, опубликованных в YouTube. Иск удовлетворен частично. Сама Ковалева требовала выплатить ей 1 млн рублей моральной компенсации. Ответчиками по делу «О возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда» выступали Следственный комитет и Минфин России.

Следственный комитет возбудил в отношении Натальи Ковалевой дело об экстремизме из-за частушек о саратовских судьях, которые она опубликовала в интернете. В октябре уголовное дело об экстремизме закрыли. После этого против Ковалевой возбудили еще два уголовных дела о неуважении к суду и распространении клеветы.

Напомним, в ноябре текущего года юристам РосКомСвободы и Центра цифровых прав удалось взыскать с прокуратуры Санкт-Петербурга 150 тысяч рублей в пользу владельца интернет-предпринимателя Николая Токошкурова в счёт возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела о незаконной блокировке принадлежащего ему сайта bitcoininfo.ru.

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