Сотни миллионов из бюджета на поиск «антиобщественных явлений и субкультур» в Сети

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минобрнауки выложило проект постановления Правительства, которым предусмотрено выделение в течение трёх лет 628 млн рублей на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете:

«Субсидия предоставляется Автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», уставная деятельность которой направлена на осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц».

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Сюда, в частности, входит «организация деятельности по выявлению новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур, распространяемых среди детей и молодежи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – угрозы)».

Согласно пояснительной записке, автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» создана по поручению президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2018 года.

Ранее группа депутатов от «Единой России» подготовила законопроект о создании в России кибердружин. Предполагается, что они будут организовываться по инициативе граждан в форме общественных организаций, вступить в них смогут лица старше 18 лет. Законопроект обязывает правоохранительные органы и органы госвласти и местного самоуправления в рамках своих компетенций сотрудничать с кибердружинами в сфере противодействия распространению противоправной информации.

Напомним также, что в декабре прошлого года был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом России Путиным федеральный закон №472-ФЗ, который дополняет список информации, запрещенной для распространения среди детей. Теперь туда включены сайты, которые побуждают несовершеннолетних к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью либо других людей.

Дата окончания общественного обсуждения документа Минобрнауки — 26 января 2019 года, и свои замечания вы можете высказать на странице законопроекта.

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