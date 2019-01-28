Власти Венесуэлы устроили региональные интернет-шатдауны

Интернет-обсерватория NetBlocks определила общее количество отключений интернета в Венесуэле, затрагивающих большую часть юго-запада и востока страны. На исследование онлайн-активистов обратил внимание исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев: «В Венесуэле наблюдается дикий шутдаун. Уже больше суток. Мне кажется, там сейчас совсем плохое творится».

Отключения, которые начались вечером 26 января текущего года, длились 28 часов, и доступ к ним для большинства пользователей возвращается только сейчас. Расчеты NetBlocks, которые отображают все пространство IP-адресов страны в реальном времени, показывают рост отключений в различных регионах Венесуэлы:

Confirmed: Evidence of total internet blackouts across regions of #Venezuela lasting over 28 hours; increasingly severe disruptions now in effect #KeepItOnhttps://t.co/nHAY8vznIG pic.twitter.com/P5OY7hN5y6 — NetBlocks.org (@netblocks) January 27, 2019

Результаты измерений подтверждаются сообщениями пользователей о трудности подключений к интернета, чей доступ был на короткое время восстановлен. Для многих венесуэльских граждан было проблематично связаться с родственниками и друзьями в стране.

Отключения перед этим сопровождались случаями частичных ограничений и перерывов в обслуживании, затронувших отдельные сервисы: Википедию, социальные сети и популярные онлайн-платформы. «Срывы» в работе интернета отмечались в моменты обострения политической нестабильности, связанного с кризисом сегодняшнего «двоевластия».

В работе отдельных провайдеров были обнаружены сбои таких платформ, как Periscope, YouTube, Instagram и Facebook во время прямой трансляции выступления Хуана Гуайдо. Вероятно, сбои повлияли на охват аудитории и зрительские просмотры:

Confirmed: Periscope, YouTube, Facebook and Instagram briefly inaccessible in #Venezuela from 1:02AM to 1:14AM UTC (9:02PM to 9:14PM VET) coinciding with Juan Guaidó live-streamed speech #KeepItOnhttps://t.co/nHAY8vznIG pic.twitter.com/nGBJo86DBl — NetBlocks.org (@netblocks) January 28, 2019

Недавно отключения интернета происходили в Зимбабве, где проходят массовые протесты из-за повышения цен. Таким образом Зимбабве и Венесуэла пополнили список государств, власти которых используют блокировку интернета в политических целях и для борьбы с недовольством. Как полагают правозащитники, за последние годы количество таких стран значительно выросло, и 2019 год вряд ли станет исключением.

.



.