Власти Венесуэлы устроили региональные интернет-шатдауны

Интернет-обсерватория NetBlocks определила общее количество отключений интернета в Венесуэле, затрагивающих большую часть юго-запада и востока страны. На исследование онлайн-активистов обратил внимание исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев: «В Венесуэле наблюдается дикий шутдаун. Уже больше суток. Мне кажется, там сейчас совсем плохое творится».

Отключения, которые начались вечером 26 января текущего года, длились 28 часов, и доступ к ним для большинства пользователей возвращается только сейчас. Расчеты NetBlocks, которые отображают все пространство IP-адресов страны в реальном времени, показывают рост отключений в различных регионах Венесуэлы:

Confirmed: Evidence of total internet blackouts across regions of #Venezuela lasting over 28 hours; increasingly severe disruptions now in effect #KeepItOnhttps://t.co/nHAY8vznIG pic.twitter.com/P5OY7hN5y6

— NetBlocks.org (@netblocks) January 27, 2019