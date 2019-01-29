29.01.2019
Российская доля OneWeb
На покупку доли глобальной спутниковой телекоммуникационной системы OneWeb экс-глава Министерства связи Николай Никифоров собирает российских инвесторов

russia dolya oneweb

Бывший министр связи Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb. По словам двух источников РБК на рынке телекоммуникаций, речь идет о покупке 12,5% компании. Еще один источник рассказал, что господин Никифоров начал формировать пул инвесторов прошлой осенью и рассчитывал закрыть сделку до конца 2018 года.

Предложения получили достаточно заметные и играющие немалую роль в российском телекоме крупные бизнесмены:

Предложение касалось покупки 12,5% капитала еще не работающего спутникового оператора.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

Однако компания более года не может получить частоты для работы в России. Совместное предприятие американского оператора и структуры «Роскосмоса» – «Уанвеб» – ранее подавало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. После этого вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты. Против реализации программы OneWeb выступает, в частности, ФСБ. Осенью прошлого года представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России».

Также сообщалось, что топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагали правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта, если компания получит частоты для работы в России. Впоследствии министр цифрового развития и связи Константин Носков, а также представители OneWeb опровергли это, сообщив, что вопрос не обсуждался на уровне правительства.

Почему именно господин Никифоров, покинувший пост министра в мае прошлого года, формирует пул инвесторов, собеседники издания не уточняют. Единственная версия, озвученная одним из них,— во время работы главой Минкомсвязи Никифоров «близко познакомился с проектом и поверил в его перспективы».

Также, несмотря на противодействие ФСБ, во второй половине февраля текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета «Союз» всё-таки отправит в космос спутники OneWeb. Кроме того, госкорпорация Роскосмос подтвердила пилотируемый пуск корабля «Союз МС-12» в начале марта.

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