Российская доля OneWeb

Бывший министр связи Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb. По словам двух источников РБК на рынке телекоммуникаций, речь идет о покупке 12,5% компании. Еще один источник рассказал, что господин Никифоров начал формировать пул инвесторов прошлой осенью и рассчитывал закрыть сделку до конца 2018 года.

Предложения получили достаточно заметные и играющие немалую роль в российском телекоме крупные бизнесмены:

Бывший министр связи Николай Никифоров начал собирать инвесторов для покупки доли в системе глобального спутникового интернета OneWeb. Как сообщают источники, предложения получили в том числе Алишер Усманов, Владимир Потанин и Петр Авен.https://t.co/IIeaQ4oKho — Rusbase (@rusbase) January 29, 2019

Предложение касалось покупки 12,5% капитала еще не работающего спутникового оператора.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

Однако компания более года не может получить частоты для работы в России. Совместное предприятие американского оператора и структуры «Роскосмоса» – «Уанвеб» – ранее подавало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. После этого вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты. Против реализации программы OneWeb выступает, в частности, ФСБ. Осенью прошлого года представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России».

Также сообщалось, что топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагали правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта, если компания получит частоты для работы в России. Впоследствии министр цифрового развития и связи Константин Носков, а также представители OneWeb опровергли это, сообщив, что вопрос не обсуждался на уровне правительства.

Почему именно господин Никифоров, покинувший пост министра в мае прошлого года, формирует пул инвесторов, собеседники издания не уточняют. Единственная версия, озвученная одним из них,— во время работы главой Минкомсвязи Никифоров «близко познакомился с проектом и поверил в его перспективы».

Также, несмотря на противодействие ФСБ, во второй половине февраля текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета «Союз» всё-таки отправит в космос спутники OneWeb. Кроме того, госкорпорация Роскосмос подтвердила пилотируемый пуск корабля «Союз МС-12» в начале марта.

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