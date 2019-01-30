Госчиновников обучат реагировать на соцсети

ИРИ с февраля текущего года будет сопровождать региональные администрации в работе с соцсетями. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента и на председателя совета института, руководителя думского комитета по информационным технологиям и связи Леонида Левина.

Полномочия и функционал института расширяются, ставятся новые задачи, и одна из этих задач — повышение цифровой грамотности чиновников в регионах, говорит Леонид Левин, также являющийся председателем общего собрания учредителей ИРИ.

Семинары института будут проходить на базе полпредств. В феврале их организуют для Северо-Кавказского федерального округа.

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.

Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак, который станет замдиректора ИРИ, говорят два его знакомых. Он будет учить регионы вести интернет-коммуникации с жителями, вести аккаунты, готовить контент и проводить интернет-социологию, говорит один из собеседников издания.

Владимир Табак занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года, а до этого фигурировал в СМИ как продюсер вышедшего в 2010 году ко дню рождения Путина календаря со студентками журфака МГУ.

Он и несколько других специалистов и ранее работали с регионами, но делали это неофициально, и не от ИРИ. Обучение проводилось на базе полпредства СЗФО в Петербурге, и на нем присутствовали представители информационных департаментов разных регионов, о чем сообщил присутствовавший на мероприятиях источник.

«Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой «Инцидент-менеджмент», а также в целом работе с соцсетями — «ВКонтакте», Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора», — вспоминает он. Лекцию по Telegram-каналам читала Кристина Потупчик, говорят два собеседника РБК, присутствовавших на занятии. Сама Потупчик опровергает эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль рекомендовал регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах, которые будут реагировать на жалобы жителей в Сети и курировать работу с системой «Инцидент-менеджмент».

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