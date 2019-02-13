Гостендер на съём информации с цифровых устройств

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер от Военного Следственного управления Следственного комитета РФ по Центральному военному округу. На этот раз военных следователей интересует «Набор криминалистических копировщиков, блокираторов и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств и комплектующих к ним». Стоимость заказа — 1,2 миллиона рублей.

Место поставки товара — Екатеринбург. «В цену товара (работы, услуги) включены все возможные расходы, в том числе расходы на перевозку, разгрузку до места складирования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей», — сказано в документации.

Среди ограничений участия в электронном аукционе обозначено «осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций».

Дата проведения электронного аукциона — 15 февраля 2019 года.

В техническом задании к тендеру сказано, что следователям необходимо приобрести набор криминалистических копировщиков, блокираторов, и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств предназначен для скоростного копирования данных с электронных носителей информации (жестких дисков c интерфейсами SATA/ SAS / SCSI/ USB3.0/ Flash/Apple2010-2012/mSATA/m2,NGFF/PCIe персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, серверов, а также карт памяти, USB-устройств) в разобранном и не разобранном состоянии с одновременным копированием данных на поставляемые в наборе диски-приемники с сохранением целостности и защищенности от изменений копируемой информации больших объёмов.

Набор состоит из 2-х комплектов следующих устройств:

Комплект №1

1.1 Высокоскоростная криминалистическая система копирования цифровой информации для сбора данных с носителей информации без физического съема жестких дисков в комплекте со встраиваемыми в отсеки системы четырьмя жесткими дисками по 1 ТБ каждый (один диск HDD, три диска SSD) для приема копируемой информации, с программным обеспечением для управления системой копирования;

1.2 Комплект из четырех блокираторов записи для блокирования жестких дисков с интерфейсами SATA/SAS/USB 3.0/FLASH и карт памяти от записи при копировании данных;

1.3 Автономное устройство для чтения и записи оптических дисков типов СD/DVD/BD;

1.4 Набор кабелей и аксессуаров для подключения жестких дисков к системе скоростного копирования, блокираторам, комплект адаптеров для подключения к интерфейсам Apple2010-2012, mSATA, m2, NGFF, PCIe, универсальный адаптер для питания ноутбуков со сменными наконечниками, защитные силиконовые чехлы для HDD дисков 3.5”, перчатки;

1.5 Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить все составные устройства и наборы комплекта c органайзером в крышке кейса для аксессуаров.

Комплект №2

2.1 Комплект для криминалистического копирования информации с компьютерных носителей с извлекаемых компьютерных носителей информации с интерфейсами IDE, SATA, USB 2.0, с модулями расширения для подключения дисков SAS, PCIe;

2.2 Комплект внешнего хранилища данных в настольном криминалистическом исполнении для архивного хранения информации с 4 (четырьмя) накопителями на жестких магнитных дисках 3.5” с общим объемом данных 16Тб;

2.3 Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить все составные устройства и наборы комплекта c органайзером в крышке кейса для аксессуаров.

Комплект №1 должен копировать цифровую информацию для сбора данных с носителей без физического съёма жёстких диском, в том числе неразборных ноутбуков типа «MacBook», моноблоков, серверов, не подлежащих выемке.

Второй комплект — это криминалистический копировщик информации с компьютерных носителей, реализует возможность копирования жёстких дисков в файл или на другой диск на скорости 6 Гб в минуту c блокировкой функций записи на диск-источник; копирование осуществляется автономно без использования компьютера. Также среди одной их технических функциональных характеристик обозначена возможность поиска доказательств при совершении логического копирования по заранее сконфигурированным фильтрам и параметрам.

В контракте также обозначен «запрет на оказание услуг организациями, являющимися юридическими лицами из США или иных недружественных государств. Запрет установлен в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 №127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»».

Мы проследим за судьбой данного тендера и будем сообщать вам обо всех изменениях в нём.

Ну и напоследок — парочка прошлых госзакупок от военных следователей по взлому телефонов и мессенджеров:

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