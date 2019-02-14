Оборотные штрафы для интернет-компаний откладываются?

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что считает пока преждевременным введение оборотных штрафов для Google и Facebook за нарушение законодательства РФ:

«Такая идея звучала, я тоже видел ее в СМИ. Но говорить о том, что это может быть реализовано в законодательстве, преждевременно».

.

«Нужно при выработке решений в этой сфере смотреть на практическую реализацию действий и работу российских компаний в России — первое, и второе — на международный опыт в этой сфере. Третье — учитывать мнение тех специалистов профильных, кто за это отвечает с точки зрения государственного управления — налоговые службы, те, кто отвечают за выработку решений фискального вопроса», — сказал он.

Напомним, идею ввести оборотные штрафы для интернет-компаний, которые отказываются исполнять российское законодательство в сфере регулирования интернета, предложил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Ту же самую мысль высказывала и «Лига БезИнтернета».

.



.