15.02.2019
Пилотные испытания «суверенного интернета» будут после принятия закона
Ранее операторы связи заявляли о проведении учений до 1 апреля текущего года, но глава Роскомнадзора заверил - такие проверки произойдут стопроцентно, но только после принятия закона

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Роскомнадзор и операторы связи проведут пилотные испытания в рамках закона о защите Рунета от внешних угроз, если он будет принят. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме глава ведомства Александр Жаров:

«Пилоты 100% будут, и будем мы их делать вместе с операторами связи, но после принятия закона».

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Ранее российские операторы связи заявляли, что закон об устойчивости Рунета нужно протестировать — и определить, что именно угрожает Сети. Такие учения планировалось провести до 1 апреля текущего года. Вот и остаётся только гадать: или в планах властей закон уже должен быть принят к этому времени, или операторы и РКН по-разному смотрят на тестирование «суверенного интернета».

Рассмотрение законопроекта №608767-7 Госдумой в первом чтении состоялось совсем недавно. Несмотря на неприятие инициативы сенаторов Боковой и Клишаса, а также депутата Лугового целыми парламентскими фракциями, он был принят большинством голосов. Поправки ко второму чтению принимаются до 13 марта текущего года.

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