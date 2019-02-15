Пилотные испытания «суверенного интернета» будут после принятия закона

Роскомнадзор и операторы связи проведут пилотные испытания в рамках закона о защите Рунета от внешних угроз, если он будет принят. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме глава ведомства Александр Жаров:

«Пилоты 100% будут, и будем мы их делать вместе с операторами связи, но после принятия закона».

.

Ранее российские операторы связи заявляли, что закон об устойчивости Рунета нужно протестировать — и определить, что именно угрожает Сети. Такие учения планировалось провести до 1 апреля текущего года. Вот и остаётся только гадать: или в планах властей закон уже должен быть принят к этому времени, или операторы и РКН по-разному смотрят на тестирование «суверенного интернета».

Рассмотрение законопроекта №608767-7 Госдумой в первом чтении состоялось совсем недавно. Несмотря на неприятие инициативы сенаторов Боковой и Клишаса, а также депутата Лугового целыми парламентскими фракциями, он был принят большинством голосов. Поправки ко второму чтению принимаются до 13 марта текущего года.

.



.