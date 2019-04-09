Генпрокуратура отчиталась о снижении экстремизма в интернете

Генеральная прокуратура РФ приняла дополнительные меры для недопущения искусственного раздувания экстремистской угрозы и необоснованного привлечения к ответственности за размещение экстремистской информации в интернете. Об этом говорится в докладе генпрокурора Совету Федерации.

«В прошедшем году зарегистрировано 1,265 тыс. (меньше на 16,8%) преступлений экстремистской направленности, из которых более 80% составили деяния, предусмотренные ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Свыше трех четвертей из них составляют преступления, связанные с пропагандой идей национального, религиозного, расового превосходства в социальной сети ВКонтакте (ст. 282 УК РФ)», — отмечается в документе.

«Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет», — подчеркивается в докладе. В результате в четвертом квартале 2018 года зарегистрировано всего 4% от общего количества деяний, предусмотренных ст. 282 УК РФ, поставленных на учет в прошлом году.

Из документа следует, что в последние годы в стране сформирована система противодействия экстремизму и терроризму, основанная на взаимодействии правоохранительных органов и органов исполнительной власти всех уровней, которое обеспечивает координацию совместной деятельности и эффективность реагирования на возникающие угрозы.

В конце прошлого года был принят закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Инициативу в Госдуму внес Президент России Владимир Путин. Внесение поправок было обусловлено ростом преследований россиян за посты в интернете, порой доходящими до абсурда. В связи с этим в России началось закрытие дел на уровне следствия, а также отмена ранее вынесенных судами решений в отношении авторов постов и репостов в интернете.

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