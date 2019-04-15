Письмо Жириновского о суверенном Рунете

Сразу напомним, про то, как депутаты разных парламентских партий отвечали на аргументированные претензии по резонансному законопроекту со стороны российских граждан, мы освещали в данном посте ранее.

На днях мы получили ответ от Владимира Жириновского, главы ЛДПР.

Интересно, что с одной стороны, представитель данной партии — Андрей Луговой был одним из инициаторов законопроекта о суверенизации Рунета вместе с сенаторами-единоросами Клишасом и Боковой. С другой стороны — представители фракции ЛДПР в Госдуме (как и КПРФ с СР) активно выступали с речами против внедрения данного неоднозначного правового акта. Хотя и голосовали против законопроекта в I и во II чтении единицы из них, выбрав странную тактику — просто не голосовать. Во II чтении из ЛДПР проголосовали против только 2 человека — это депутаты Сергей Иванов и Василий Власов. Полные видеозаписи дискуссий по законопроекту в Госдуме можно посмотреть тут: I чтение, II чтение.

16 апреля пройдет третье, итоговое чтение данного законопроекта.

А теперь, собственно, сам полный текст ответа Владимира Жириновского на обращение к фракции ЛДПР по поводу недопущения принятия законопроекта о суверенизации Рунета:

Уважаемый избиратель! Ваше обращение мною получено. Излагаемые Вами доводы и предложения рассмотрены и приняты во внимание.

Законопроект, который в настоящее время проходит рассмотрение в стенах Государственной Думы, получивший в средствах массовой информации образное название «О суверенном интернете», ЛДПР не поддерживает, и поддерживать не будет.

Нормы законопроекта предполагают создание в России автономной системы получения информации о доменных именах и сетевых адресах, оснащение всех операторов связи специальными средствами противодействия угрозам и введение новых правил маршрутизации трафика — только через «разрешенные» точки.

Одновременно с этим, должна быть создана новая система блокировки запрещенной в России информации. Материалы, подпадающие под эту категорию, попросту не пропустят в Рунет. Именно поэтому многие пользователи Сети расценили эту инициативу как попытку установления контроля над интернетом.

Мы знаем позицию многих граждан, блогеров, молодёжи, которые боятся любых ограничений в Интернете и болезненно относятся к любым покушениям на свободу в сети. Это необходимо учитывать.

Мы в ЛДПР считаем, что национальные интересы нужно защищать во всех сферах, в том числе и в виртуальном пространстве, но нельзя пренебрегать мнением общественности. Кроме того, нельзя забывать и о том, что создание «суверенного интернета» оценивается в 20 млрд. бюджетных рублей. Расходы IT-компаний по мнению экспертного сообщества могут быть существенно выше.

Необходим ли этот «железный занавес», который отгораживает российский сегмент интернета от доступности информации. Для нас и для Вас ответ на этот вопрос очевиден. Наше мнение едино.

«Партия власти», имея большинство в нижней палате парламента, «продавила» приятие законопроекта в первом чтении, депутаты не прислушались к мнению ЛДПР и граждан, выступающих против его принятия в предложенной редакции.

Большое спасибо за доверие к ЛДПР! Всего доброго! Желаю Вам крепкого здоровья! С уважением, В.В. Жириновский

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