ФСБ хочет знать, о чём переписываются юристы и волонтёры

Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обнаружила новое пополнение интернет-ресурсов в нём.

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Данный реестр ведёт Роскомнадзор и наполняет его по указанию различных подразделений ФСБ.

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Сервис DataCheap.ru (хостинг, аренда виртуальных и физических серверов)

reestr.rublacklist.net/distributor/109579

Компания предоставляет услуги дата-центра с 2008 года, а в 2018 году переехала в бывший дата-центр Яндекса уровня Tier 3. Как сказано на официальном сайте, DataCheap предлагает «различные варианты размещения оборудования в датацентре − от одного юнита в стойке до десятков стоек или шкафов, также есть возможность для размещения АТХ-серверов и другого не стоечного оборудования».

Кроме этого, компания выдает SSL-сертификаты, предоставляет услуги администрирования, сдает в аренду VPS — VDS серверы, выделенные серверы и т.д.

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Всероссийская волонтерская система внедорожной эвакуации и автопомощи Джип Алерт. Система информирования волонтеров о заявках в их регионах

reestr.rublacklist.net/distributor/109580

Сервис оповещает ближайших автоволонтеров «о том, если вы застряли на машине или нужна помощь на дороге». Также этот участник реестра ОРИ представляет приложение Пульс Страны для оперативного информирования добровольцев о заявках волонтерских организаций. Кроме этого, в реестр от данной организации внесен благотворительный фонд «Автоволонтеры».

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Закон.Ru — первая социальная сеть для юристов

reestr.rublacklist.net/distributor/109581

Пожалуй, наиболее любопытный новичок в реестре ОРИ, поскольку исполнять обязанности участника реестра придётся в отношении не простых граждан, а людей, имеющих более чем полное представление о своих правах.

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Напомним, согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

В начале этого года реестр организаторов распространения информации пополнился такими участниками, как Сбербанк Онлайн, Стихи.Ру, 2gis, затем туда были внесены «супер-анонимное» приложение для школьников и хостинг-сервис, а пару недель назад Роскомнадзор добавил в реестр популярное сетевое издание Е1.РУ и Форум челябинских автомобилистов.

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