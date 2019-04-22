Совет Федерации одобрил суверенизацию Рунета

Сенаторы одобрили закона №608767-7 «О безопасной и устойчивой работе Рунета», внесённый в Госдуму в конце 2018 года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Этот документ был разработан как ответ на возможные зловредные действия из-за рубежа, включая кибератаки и отключение России от Всемирной паутины. Часть положений закона вступит в силу уже с ноября 2019 года. Что касается криптографической защиты информации и национальной системы доменных имен, то эти изменения будут внедрены 1 января 2021 года.

Для поддержания устойчивой работы Рунета будут определены необходимые правила маршрутизации трафика, а также организован контроль их соблюдения. Кроме того, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Помимо прочего, создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Критики законопроекта высказывают сомнения в том, что законопроект направлен на безопасность Рунета, поскольку авторами законопроекта до сих пор не озвучено — какие же угрозы они имеют в виду, многие эксперты не уверены, что навязанное операторам оборудование будет работать корректно, это сильно замедлит работу интернета в РФ, а также грозит полным выведением его из строя, поскольку обрушить централизованную систему будет проще, чем распределённую. Фильтрацию трафика многие критики, в том числе среди не входящих в правящую партию депутатов Госдумы, считают ничем иным как цензурой и попыткой заблокировать ресурсы, к которым до сих пор не удается ограничить доступ на уровне операторов.

Кроме этого, авторы законопроекта изначально утверждали, что не потребуется никаких финансовых вложений для реализации законопроекта, но под давлением критики им всё же пришлось признать — расходы всё же предполагаются. Клишас озвучил цифру в 20 миллиардов рублей, но эксперты уверены — цифра будет гораздо большей.

В день рассмотрения законопроекта «о суверенном Рунете» случился забавный казус — в СовФеде пропал интернет, поэтому заседание началось позже. Причиной этому стали проблемы с электроснабжением.

Перед голосованием с докладом выступил сенатор Андрей Клишас, после чего он вместе с главой Роскомнадзора Александром Жаровым ответил на вопросы членов Совета Федерации.

Законопроект был принят большинством голосов: 151 «за», четверо «против», и один сенатор воздержался.

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