Шри-Ланка заблокировала соцсети после теракта

Правительство Шри-Ланки заблокировало доступ к сайтам социальных сетей после нападений, в результате которых погибли по меньшей мере 207 человек. Власти объясняют это попыткой остановить распространение дезинформации, которая может привести к дальнейшему насилию.

В канцелярии Президента заявили — Правительство «предприняло шаги, чтобы временно заблокировать все социальные сети до завершения расследования». Чиновники заявили, что восемь взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых пострадали более 450 человек, были взорваны террористами-смертниками.

Представитель Facebook подтвердил, что они «осведомлены о заявлении правительства о временном блокировании платформ социальных сетей», добавив:

«Команда всего Facebook работала, чтобы поддержать тех, кто оказывает первую помощь пострадавшим, а также правоохранительным органам. Кроме этого мы выявляем и удалям контент, который нарушает наши стандарты».

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В столице Шри-Ланки Коломбо Facebook, Instagram и Whatsapp были заблокированы с 14:00 по местному времени, хотя Twitter все еще был доступен.

Распространение непроверенной информации, по сообщениям местных жителей, началось до того, как правительство ввело блокировку социальных сетей. «До закрытия WhatsApp мне прислали документ с указанием двух террористов-смертников», — сказал один из жителей Коломбо.

Другой источник сказал: «Это хорошая идея — отключить социальные сети. В Whatsapp мне уже была отправлена ​​информация, в которой мужчины-мусульмане назывались террористами-смертниками, несмотря на то, что правительство официально никого ещё не называло. Отказ от закрытия социальных сетей мог бы привести к тому, что люди начали бы нападать на мусульман, координируя свои действия через интернет».

Министры Правительства предупреждали шри-ланкийцев, делящихся информацией о нападениях смертников, что эти данные не проверены властями.

Отключение социальных сетей становится обычным явлением в регионе после насилия. В марте прошлого года правительство Шри-Ланки запретило Facebook и другие соцсети после сообщений о нападении на буддийский храм в Абатанне, вызвавшем серьёзные антимусульманские беспорядки в Канди, в которых сотни домов и предприятий были разрушены радикальными буддийскими группами. В соседней Индии WhatsApp обвиняют в росте количества убийств и насилия, связанных с распространением слухов в приложении для обмена сообщениями о предполагаемых похитителях детей.

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