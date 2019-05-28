Налоговики угрожают владельцу «Клерк.ру» из-за критических публикаций

Владелец отраслевого издания для бухгалтеров и предпринимателей «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил, что ему поступают угрозы из-за критических материалов о Федеральной налоговой службе и фотоколлажей на чиновников, опубликованных на его сайте.

Недавно в его в его офис в Краснодаре пришли сотрудники трех налоговых инспекций, после чего вызвали на допрос в налоговую. Предприниматель также сообщает, что через посредников ему сообщили о необходимости «прикрыть на год» свою деятельность.

Бизнесмен утверждает, что ему пригрозили тюрьмой, если он не удалит с сайта четыре карикатуры. Мальцев сделал это, после чего от него потребовали удалить еще 96 карикатур и несколько материалов, критикующих ФНС. Он отказался.

От Мальцева также требуют прекратить публиковать карикатуры на чиновников, критиковать информационные системы налоговой службы и наносить ущерб репутации ФНС и других госорганов. Владелец «Клерк.ру» заявил, что отказался общаться с людьми, которые выдвинули эти требования.

«Я владелец сайта для бухгалтеров Клерк.ру, — заявляет Мальцев. — Мой сайт — самый крупный по количеству посещений в России в своей нише. Ежемесячно его посещают более 3 млн бухгалтеров и предпринимателей. Клерк.ру — это рупор для бухгалтеров на протяжении многих лет (восемнадцати!!!). Бухгалтеры пишут нам о том, что их волнует».

«Причина внезапного интереса — публикация на портале четырех статей, якобы, критикующих налоговиков, — подтверждает слова Мальцева в своём Facebook один из авторов сайта Михаил Жуховицкий. — В том числе, моя заметка про абонентку в налоговой. А дальше прямой приказ: «Тексты нужно удалить». Уважаемые сотрудники фнс и загадочных структур, лично я никого не критиковал. Просто написал о том, что есть. Разбирайтесь там у себя и не мучайте людей. Так-то, дырявость налоговой — это то, о чём можно писать бесконечно, с очень конкретными примерами. Но об этом же никто не пишет. Борис, вы молодец. Капля остроты среди овощной и беззубой отечественной журналистики. И иллюстратор у вас талантливый». Автор попросил у журналистов и коллег информационной поддержки.

«За годы в журналистике я слышала много вариаций „отвали“, — пишет главред издания Марина Снеговская. — Пугали и корпорации, и чиновники, и кто только не пугал. На „Клерке“ мы пережили недовольство большинства банков, компаний по автоматизации бизнеса, аутсорсеров, Роскомнадзора. Мы привыкли к критике. Это нормально. Все отстаивают свою позицию — мы транслируем обе. Но когда я увидела список требований про „не размещать критику функционирования ФНС“ и „исключить констатацию фактов сбоев“, от злости перехватило дыхание. Не буду сыпать ссылками на Конституцию и закон о СМИ. Все и так понятно».

В последнее время участились случи давления на интернет-издания. Так, целая эпопея с удалением материалов о нецензурном граффити в адрес Владимира Путина прошла в Ярославле. А недавно стало известно, что уже в сибирский Роскомнадзор грозит отобрать лицензию у популярного издания «Тайга.инфо» за размещение гиперссылки, ведущей на видеоролик, где слышен мат.

Стоит также напомнить, что по части блокировок Федеральная налоговая служба РФ является абсолютным рекордсменом среди всех ведомств, имеющих право на ограничение доступа к той или иной информации в интернете.

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UPD. На адрес РосКомСвободы пришло письмо из налоговой в отношении данной публикации.

Приводим его полностью:

Комментарий к статье по поводу заявления предпринимателя Бориса Мальцева о том, что представители налоговых органов требуют удалять некоторую информацию с сайта Клерк.ру Представитель Управления ФНС России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что Управление внимательно изучит приведённую в статье информацию и проведёт служебную проверку.

«Налоговая служба не выдвигала и не могла выдвигать какие-либо требования по удалению материалов, о чем сегодня пишут СМИ. Тем более никому не могла угрожать. Это недопустимо. Управление проводит проверку изложенной информации. Если что-то подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Прежде всего, надо выяснить, кому выгодно использовать налоговую службу в подобном свете. Управление выстраивает работу со средствами массовой информации открыто и уважительно», — представитель краевого управления налоговой службы Наталия Солонченко. С уважением,

пресс-служба УФНС России по Краснодарскому краю

тел. 268-10-21

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