Индекс свободы интернета в марте чуть подрос

Март-2019 оказался достаточно насыщенным на касающиеся Всемирной сети события, причем многие из них были связаны с сопротивлением цензуре, поэтому Индекс свободы интернета на этот раз вышел со знаком «+», хотя до этого чаще всего предсказуемо падал. В марте «Общество защиты интернета» (ОЗИ) совместно с РосКомСвободой запустили проект «Цифровая оборона», также по всей России прошли массовые акции за свободный интернет и против изоляции Рунета, а власти продолжали ставить барьеры вокруг онлайн-свобод.

Подготовили для вас индекс свободы интернета за март. Следите за обновлениями, скоро будет за апрель 😎https://t.co/8uXLk3wEMl pic.twitter.com/pxv57pBJSW — Общество Защиты Интернета (@safe_runet) May 28, 2019

К концу марта выяснилось, что затраты на “суверенный рунет” увеличились на 30 млрд. рублей, хотя в законопроекте явно указывалось, что денег из федерального бюджета не понадобится. Также стоит отметить, что VPN-сервисы начали отвечать Роскомнадзору на озвученный им ранее ультиматум. После проведения опроса экспертов по всем событиям, произошедшим за март, ОЗИ пришло к следующему результату:

«Итоговый балл за март-2019: индекс увеличился на 6 баллов по отношению к предыдущему. Итоговое значение индекса, которое мы примем на 1 марта 2019 года — 340 баллов». .

Всего экспертами было рассмотрено 29 событий, и на семи самых важных в своём докладе ОЗИ рассказало чуть более подробно.

1. Наказание за «фейки» и неуважение к власти. Дума одобрила новую версию законопроекта

Госдума приняла во втором (НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАКОН УЖЕ ПРИНЯТ И ПОДПИСАН), ключевом чтении законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти. После резкой критики законопроекты поправили. Интернет-СМИ и граждане получили «право на ошибку», зато максимальный размер штрафов увеличился в десятки раз. Как за «фейки», так и за оскорбление органов власти.Ко второму чтению в законопроект о фейковых новостях были внесены поправки, которые вводят для зарегистрированных интернет-СМИ процедуру предварительного уведомления, в рамках которой они смогут самостоятельно удалять недостоверную общественно значимую информацию в течение суток — и не быть заблокированными.

Самым громким событием стало то, что теперь называют “наказанием за фейки”. И самым негативно отмеченным экспертами, отмечает ОЗИ. Единогласно было решено, что закон направлен только и исключительно на реализацию цензурных функций. Да, той самой цензуры, которая запрещена в Российской Федерации “Основным Законом”.

«Очередные репрессивные законы, которые продолжают дело окончательного удушения свободы слова в стране, облегчают и без того разнузданный произвол правоохранительных органов и судебной системы, наказывающих людей за слова, часто вообще безобидные. Впрочем, очевидно, что закон этот будет применяться избирательно», — написал радиоведущий “Эха Москвы” Александр Плющев.

2. VPN-сервисы отвечают отказом Роскомнадзору

Международные компании, предоставляющие услуги VPN, не готовы выполнять требования Роскомнадзора по подключению к российскому реестру запрещенных сайтов для фильтрации трафика, исключением стал только отечественный сервис от «Лаборатории Касперского», заявивший, что будет исполнять закон. После того, как Роскомнадзор предписал в срок 30 рабочих дней десяти VPN-сервисам зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), некоторые из них уже дали свои ответы, почти от всех — отрицательные.Напомним, обращение РКН касалось таких сервисов как NordVPN, Hide My Ass!, TorGuard, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно федеральному закону 276-ФЗ, подключившиеся к ФГИС ресурсы должны будут фильтровать трафик, отправляя в бан запрещённые на территории России сайты. То есть по сути делая бессмысленными свои услуги. В случае отказа Роскомнадзор вправе заблокировать такой сервис.

Респонденты отметили важность этого события очень высоко. Действительно, редко когда коммерческие организации просто отказываются от сотрудничества с российскими властями, да еще и публично. Впрочем, тут нет ничего удивительного — сервисы VPN, собственно, и предназначены в том числе, для обхода блокировок. И позиция согласиться с исполнением “законов” для сервиса было бы довольно странным решением. Впрочем, один такой сервис согласился: Kaspersky Secure Connection публично написал, что “исполнял и будет исполнять требования российского законодательства”… и позже закрыл сервис совсем.

Вот как это охарактеризовали эксперты ОЗИ:

Владимир Харитонов, Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей: “Хорошо, что VPN-сервисы так реагируют. Иного, впрочем, и не могло быть. А то какие бы они были VPN-сервисы, если бы что-то там фильтровали. Диагноз для Касперского. Плохо другое — борьба власти с интернетом выходит на новый виток”. Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы: “Это вселяет оптимизм, что есть интернет-компании, которые ставят в главу угла интересы пользователей. К сожалению, это касается в большинстве случаев иностранного IT-бизнеса. Отечественные «интернет-игроки» или слишком запуганы или качественно встроились в текущий политический тренд и вертикаль госуправления”.

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3. В Москве прошел митинг против изоляции рунета

В центре Москвы состоялся митинг в поддержку свободного интернета. По данным «Белого счетчика», на проспект Сахарова пришли больше 15 тысяч человек. Поводом для акции стал законопроект о «суверенном интернете», который Госдума приняла в первом чтении в феврале.Выступавшие на митинге в жестких выражениях раскритиковали авторов законопроекта — в первую очередь сенатора Андрея Клишаса. На проспекте Сахарова также выступила группа IC3PEAK, чьи концерты запрещали в России. Митинг закончился скандированием резолюции «Руки прочь от интернета» и требованием отменить принятие законопроекта Клишаса.Акции проходили и в других российских городах. В Москве ее организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии, которая в прошлом году проводила массовую акцию против блокировок мессенджера Telegram, а также Общество защиты интернета.

Сам митинг был достаточно напряженный — власти, как могли, проявляли нетерпимость, и в конце мероприятия все же не выдержали, начав проводить задержания участников. К счастью, все обошлось без полицейских дубинок.

Игорь Иванов, заведующий кафедрой информационных технологий Белгородского государственного технологического университета им.В.Г.Шухова, отметил: «Подтверждается то, что атака на интернет всё больше воспринимается как атака на общество».

4. Суд отказался наказывать ВК за слив данных силовикам

Судья Голикова сделала процесс закрытым по ходатайству от ВКонтакте и отказалась принять иск Лилии Чанышевой к российской соцсети, передавшей сотрудникам Центра «Э» Башкортостана все данные активистки и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа» вплоть до IP-адресов. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление сотрудницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети ВКонтакте о возмещении морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Как следует из объяснений активистки, в январе прошлого года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана с помощью запроса по электронной почте потребовал у администрации социальной сети «ВКонтакте» раскрыть информацию о ней. Его интересовали время, дата создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адреса как Чанышевой, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». Через пару недель ВКонтакте предоставила все необходимые сведения.

«Нет ничего удивительного в том, что суд опять принял сторону, которой “нет основания не доверять”, — считают в ОЗИ. — Удивительно то, что ВК кто-то до сих пор пользуется. ОЗИ еще раз, в тысячный, наверное, призывает удалять свои аккаунты из небезопасной социальной сети».

Один из экспертов охарактеризовал это так: «Красивейший пример двойных стандартов «правосудия»».

5. Рязанский оператор связи решил оспорить в суде круглосуточный доступ силовиков к своей базе данных

Чтобы выполнить требования «Правил взаимодействия операторов связи с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность», компании «Теле-Маг» из Новомичуринска Рязанской области пришлось оплатить специальный канал связи до пульта ФСБ в областном центре. Технический директор «Теле-Мага» Алексей Амелькин рассказывает, как он обжаловал это требование в Верховном суде, потерпел предсказуемую неудачу и теперь готовится подать жалобу в ЕСПЧ.

Операторы связи в России уже давно исполняют функции “отделов расследования” у правоохранительных органов, считают в ОЗИ. «Причем, не просто бесплатно, но еще и тратят колоссальные деньги из собственного кармана. И до сих пор ни один оператор даже не попытался как-то этой порочной практике сопротивляться. Кроме небольшого рязанского оператора. И это действительно событие, за которое следуют наши лучи поддержки. Аплодисменты, “Теле-маг”! Эксперты этому событию поставили крайне положительную оценку», — отмечается в докладе.

6. Совфед предложит оплатить из бюджета траты операторов на суверенный Рунет

Сенаторы внесли в законопроект о суверенном Рунете поправку о компенсации из бюджета затрат операторов на обслуживание оборудования для его исполнения. Также провайдеров освободят от ответственности перед абонентами за сбои в Сети. Сенаторы предложат компенсировать из бюджета затраты операторов связи на исполнение так называемого законопроекта о суверенном Рунете. Это требование представителей Совета Федерации есть в числе поправок ко второму чтению законопроекта, рассказала РБК соавтор документа сенатор Людмила Бокова.Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, предусматривает меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Его авторами стали также сенатор Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Документ также вносит поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», направленные на укрепление суверенитета российского интернета.

Эксперты оценили начинание Совфеда сдержано отрицательно, но событие действительно важное тем, что кто-то «во власти» начал догадываться, что система работает несколько неправильно. Впрочем, Александр Плющев отмечает: «Все расходы, как обычно, лягут на плечи потребителей. Единственная надежда — выполняться этот закон будет плохо, поэтому и расходы будут несколько меньшими, чем может показаться».

Но это не единственный эксперт заметил. А В. Харитонов написал: «Прекрасно, конечно, что кто-то комментирует затраты операторам, и это будут не пользователи. Но кто компенсирует пользователям, когда что важное в сети сломается? А ведь сломается, сомнений никаких нет. РКН поломал половину интернета, гоняясь за Телеграмом. Недоломанной тогда половине не поздоровится».

7. Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд.

На выполнение требований так называемого законопроекта о суверенном Рунете из бюджета России выделят на ₽10 млрд больше, чем заявляли авторы проекта месяц назад — более ₽30 млрд. Но и это, скорее всего, не финальная сумма. На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», следует из информации на сайте АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию программы).Единственную публичную оценку расходов на «суверенный Рунет» приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств, однако на тот момент в документах «Цифровой экономики» они не значились.

«Напомним, — отмечает ОЗИ, — что в “сопроводительной записке” к законопроекту в части “финансового обеспечения” стояла цифра “НОЛЬ”. Не требовалось на исполнение закона никаких денег. Но тихой сапой сторонники “сувенирного интернета” изыскивают бюджетные средства (см. предыдущее событие). Так и живём…»

Филипп Кулин (Эшер-2, DiPHOST) восхитился: «Я не знаю, хорошо или плохо подорожание газовой камеры. Честно…», — и поставил оценку «ноль».

Февральский доклад был не столь оптимистичным, поскольку ОЗИ зафиксировало падение Индекса свободы интернета на 11 баллов, но мартовский скачок дарит некоторый оптимизм, особенно с учетом того, что во многом он связан с проявлением активности со стороны самих граждан.

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