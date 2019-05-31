РАН и ГРЧЦ нашли исполнителя по отлову непослушных VPN и прокси

Проводя очередной мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила извещение о закупке у единственного поставщика, размещённое Федеральным госучреждением «Федеральный исследовательский центр «Информатика и Управление» Российской Академии Наук» (РАН). Цена договора — 11 200 000 рублей.

В приложении к Протоколу указано, что закупка осуществлена на «выполнение работ по разработке программного обеспечения Автоматизированной системы контроля в рамках Договора по созданию Автоматизированной системы контроля выполнения требований статьи 15.8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», заключенного между Заказчиком и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»)».

Напомним, статья 15.8 регламентирует «Меры, направленные на противодействие использованию на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», а введена она была тем самым федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ, запрещающем VPN, анонимайзерам и прокси-сервисам позволять пользователям обходить госблокировки. Также этим законом было введено жёсткое регулирование поисковиков на предмет выдачи ссылок на соответствующие сервисы.

На текущий момент практически все VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора по подключению к российскому реестру запрещенных сайтов для фильтрации трафика. Исключением стал только отечественный сервис от «Лаборатории Касперского», заявивший, что будет исполнять закон.

Договор на разработку ПО, отслеживающего анонимайзеры, РАН заключила с ЗАО «ЕС-лизинг».

Основным видом деятельности компании является Производство компьютеров и периферийного оборудования. Также ЕС — Лизинг, ЗАО работает еще по 17 направлениям. Размер уставного капитала 2 000 000 руб.

«Исторически компания специализировалась в области разработки программных и аппаратных средств вычислительной техники на платформе IBM, — говорится на сайте компании, — и созданию прикладных программных продуктов в области IT-технологий по заказам российских и зарубежных компаний и организаций. Специалистами компании была создана и запатентована технология ISX, которая позволяет запускать разработанные для архитектур компании IBM (370, 370XA, 390, zArchitecture) приложения вместе с их окружением в качестве задач новейших операционных систем IBM z/OS. Технология прошла испытания в технологических центрах фирмы IBM и рекомендована в качестве инструмента миграции в систему z/OS».

В разные годы она работала с такими гигантами, как РЖД, General Motors, Центробанк РФ, Газпром, ВТБ 24, с Министерством сельского хозяйства России и т.д.

В апреле текущего года РАН выиграла конкурс на разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов. В протоколе закупочной комиссии сказано, что победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 25 миллионов рублей.

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