Прокуратура не смогла заблокировать онлайн-магазин алкогольных аксессуаров

В Башкортостане близка к завершению история с прокурорской попыткой запрещения интернет-магазина, интересы которого в суде представляли юристы нашего Центра цифровых прав.

Прокурор Благоварского района Республики Башкортостан в течение более чем двух лет пытался заблокировать сразу несколько сайтов, в деятельности которых он увидел реализацию алкогольной продукции посредством сети «Интернет». Адвокат Рамиль Гизатуллин, рассказывая об этой истории, называет работу надзорного ведомства «нелепой, странной и по-своему очаровательной».

Дело в том, что борясь с дистанционной продажей алкоголя, прокурор не обратил внимания на тонкости работы каждого сайта, и, подав иск в интересах Российской Федерации и неопределённого круга лиц, «попросил признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет, размещенную на ряде сайтов запрещенной к распространению на территории РФ и включить ее в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию».

Первоначально иск был подан в порядке ст. 45 ГПК, уточняет юрист, и суд удовлетворил требования в полном объеме:

«Так получилось (не знаем как), но владельцы и пользователи одного из сайтов не были уведомлены не только о состоявшемся процессе, но и о принятом судебном акте. Лишь в октябре 2018 г. провайдер хостинга ограничил доступ к сайту, который торговал не алкоголем, а алкогольными аксессуарами (бокалами, фляжками, рюмками, емкостями и т.п.)».

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Уже после этого был запущен процесс получения решения и восстановления срока его обжалования. При рассмотрении судом вопроса о восстановлении срока от представителя прокуратуры поступило «предложение» отказаться от жалобы.

«В свою очередь, — отмечает Гитзатуллин, — они обещали подать заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, а в качестве таковых признать «не привлечение в качестве заинтересованного лица владельца сайта» (!!!). Понятно, что подобное было продиктовано одним — их желанием оставить в силе ранее принятый судебный акт».

В феврале 2019 Верховный Суд в апелляционном порядке отменил решение суда первой инстанции и вернул его для рассмотрения уже в порядке КАСа. Далее дело было передано в Советский районный суд г. Уфы по месту нахождения территориального подразделения Роскомнадзора.

И вот недавно судья сообщила о поступлении от прокурора заявления об отказе от иска по всем шести сайтам.

«Это пугающе анекдотический кейс», — делится своими впечатлениями от данного процесса медиаюрист Центра цифровых прав Екатерина Абашина. Дело в том, что в качестве доказательств продажи алкоголя через эти сайты прокурор Благоварского района РБ представил суду следующую версию:

«…по запросу «купить алкоголь в интернет-магазине» поисковик выдаёт определённый список сайтов — значит они занимаются дистанционной продажей алкоголя! Дистанционная продажа алкоголя запрещена, значит эти сайты надо заблокировать. И этого оказалось достаточно, чтобы вынести решение о блокировке сайтов. Делать контрольную закупку или хотя бы исследовать сами сайты с привлечением к участию в деле их владельцев, к сожалению, ни прокурор, ни суд не захотели».

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«После дела Тонкошкурова, — продолжает Екатерина, — по которому мы год назад добились от Верховного суда РФ положительных разъяснений об обязательном участии в таких делах владельцев сайтов, апелляционные суды стали легче идти на отмену решений о блокировке, но в судах первой инстанции мы всё ещё сталкиваемся с нарушениями прав владельцев сайтов на защиту своих интересов в суде».

«Получается, что торговля интернет-магазина может быть нежданно-негаданно парализована без каких-либо оснований, а причиной будет судебное решение, вынесенное за несколько тысяч километров от места торговли», — подытоживает она.

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