Жаркое время оскорблений

Жителей России все чаще привлекают к ответственности за нарушение закона о “неуважении к власти”, несмотря на то, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Администрации Президента считают правоприменительную практику данной нормы «противоречащей здравому смыслу».

В Поморье суд впервые вынес штраф по закону о «неуважении к власти» ниже низшего размера, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. 15 тысяч рублей — такую сумму штрафа придется заплатить жителю поселка Авнюга Верхнетоемского района Георгию Миняеву. Суд признал его виновным по новому закону об оскорблении власти за комментарий ВКонтакте про Владимира Путина. Миняева возмутило видео, на котором президент едет по Крымскому мосту за рулем грузовика. В комментарии, который оставил мужчина под роликом, в том числе фигурировало слово «дебилоид». КоАП позволяет назначать штраф ниже минимального размера, указанного в санкции, но не менее его половины. Минимальный штраф по ч.3 ст.20.1 КоАП 30 тыс. руб. Следовательно, суды могут снизить размер до 15 тыс. руб.

Вологодский областной суд оставил в силе штраф Юрию Шадрину за «реального, а не сказочного Путина». Сотрудничающий с Агорой адвокат Александр Аршинов заявил, что в материалах дела к апелляции оказалось подшитым интервью Шадрина, которое он дал ВВС, в доказательство признания авторства поста.

«Ну, бывает, — пишет Павел Чиков. — Шадрин, таким образом, в ближайшее время отправляется в Страсбург в компании товарищей».

Суд в городе Изобильный Ставропольского края признал виновным местного жителя Ивана Пахно в неуваженнии к власти путем оскорбления Путина. Назначил штраф 30,000 рублей. И Из зала суда передает адвокат Агоры Вячеслав Савин. «Это девятый штраф по Закону Клишаса, — отмечает глава Агоры, — в 8 из 9 дел сумма составила 30,000 рублей».

Архангельская область на первом месте по числу дел о неуважении к власти. 5 из 17 из этого региона, еще троих разыскивает полиция. «На сегодня известно 17 дел. Пять точно в Архангельской области. Там же у вас могут возбудить еще три. Могу предположить, что это вызвано высказываниями господина Орлова, губернатора Архангельской области, о «шелупони». Граждане, прежде крайне далекие от политики, просто не выдержали такого, — комментирует адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнёв».

В Брянске оштрафованная на 30 тысяч рублей «за проявление явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность» — за тверк на площадке Кургана Бессмертия — 22-летняя Алёна Червякова подала апелляцию в Брянский областной суд. Её жалоба будет рассмотрена в середине июля.

В конце июня в Петербурге проходила несогласованная акция против полицейского произвола. Примерно 20 человек стояли с плакатами. Один из них, художник Алексей Соловьев — с плакатом «Пудинг лор».

Полицейские составили протокол о том, что он вышел в пикет с плакатом «против политики, проводимой действующей властью», не предупредив власти города Петербурга заранее. При этом полиция не посчитала это одиночным пикетом, который не требует согласования. Правоохранители объяснили это тем, что рядом с активистом собрались люди с плакатами «против преследования политзаключённых».

Также в Москве на Красной площади был задержан «ловец покемонов» — видеоблогер Руслан Соколовский. Он стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти. В отношении Соколовского составили административный протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Суд пройдет в июле текущего года.

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