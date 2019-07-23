ЕСПЧ придал приоритет иску Wikimedia против Турции

Европейский суд по права человека придал делу против турецкой блокировки Википедии приоритетный статус. Об этом сообщает Фонд Wikimedia в своем официальном блоге, называя действия ЕСПЧ важным шагом, а также сигналом о широкой общественной значимости их дела. В Wikimedia уверены, что окончательное решение может создать новый прецедент в отношении обмена информации в интернете и попыток государств ограничивать свободный поток информации.

На днях фонд получил известие о том, что их дело не только получило приоритетный статус через два месяца после подачи в суд, но и доведено до сведения правительства Турецкой Республики. Такой статус предоставляется редко и сохраняется за наиболее важными, серьёзными и неотложными делами, а также сигнализирует о критическом воздействии, которое данное дело может иметь в ограничении правительственной цензуры в интернете.

The European Court of Human Rights has chosen to expedite our case to restore access to @Wikipedia in Turkey. Here’s what it could mean #ForFreeKnowledge. /1 https://t.co/Q9aMab9ymh — Wikimedia (@Wikimedia) July 22, 2019

Напомним, блокировка онлайн-энциклопедии Wikipedia в Турции произошла в конце апреля 2017 года по инициативе властей, поскольку ряд публикаций они расценили как «клеветнические». В Министерстве транспорта, морского дела и коммуникаций Турецкой Республики потребовали от администрации Википедии удалить «оскорбительную» информацию, но получили отказ.

Множество международных правозащитных организаций осуждают этот запрет, который является частью большой кампании правительства Турции по ограничению интернет-свобод в стране. Данные организации призывают турецкие власти прекратить борьбу со свободой слова — как в интернете, так и в офлайн.

Фонд Викимедиа высоко оценивает инициативу ЕСПЧ, поскольку их дело имеет все шансы на продвижение быстрее, чем в других случаях. Википедия пишется всем миром для всего мира, подчёркивает фонд, это совершенно бесплатный источник знаний, и когда в каком-либо уголке планеты она подвергается цензуре, страдают все — и пользователи, и те, кто работает над энциклопедией. «Люди, живущие в пострадавших [от цензуры] странах, теряют доступ к знаниям, и они отрезаны от миллионов тем, которые могут вдохновить на созидание и инновации», — пишет Wikimedia.

Остальной мир теряет возможность увидеть то, что происходит в этих странах глазами местных жителей, утрачивает связь с их культурой и уникальными источниками знаний, созданных и поддерживаемых на протяжении тысячелетий. Плюс к этому, люди заслуживает право выражать свою точку зрения, делиться своим мнением и взглядами в цифровом пространстве.

Фонд ещё раз обращается в турецкому правительству с призывом разблокировать онлайн-энциклопедию, а всех неравнодушных — присоединиться к борьбе за доступ к знаниям, распространяя эту информацию с тегами #ForFreeKnowledge и #UnblockWikipedia.

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