ЕСПЧ придал приоритет иску Wikimedia против Турции

Европейский суд по права человека придал делу против турецкой блокировки Википедии приоритетный статус. Об этом сообщает Фонд Wikimedia в своем официальном блоге, называя действия ЕСПЧ важным шагом, а также сигналом о широкой общественной значимости их дела. В Wikimedia уверены, что окончательное решение может создать новый прецедент в отношении обмена информации в интернете и попыток государств ограничивать свободный поток информации.

На днях фонд получил известие о том, что их дело не только получило приоритетный статус через два месяца после подачи в суд, но и доведено до сведения правительства Турецкой Республики. Такой статус предоставляется редко и сохраняется за наиболее важными, серьёзными и неотложными делами, а также сигнализирует о критическом воздействии, которое данное дело может иметь в ограничении правительственной цензуры в интернете.

The European Court of Human Rights has chosen to expedite our case to restore access to @Wikipedia in Turkey. Here’s what it could mean #ForFreeKnowledge. /1 https://t.co/Q9aMab9ymh

— Wikimedia (@Wikimedia) July 22, 2019